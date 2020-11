Los ‘tipster’, el fenómeno surgido por el incremento de las apuestas deportivas en España Comunicae

jueves, 5 de noviembre de 2020, 12:57 h (CET) Los Tipsters son asesores en apuestas deportivas. Personas cuya única finalidad es detectar errores de cálculo de probabilidades en casas de apuestas para aprovecharlos en las apuestas que envían a sus suscriptores Los ‘tipsters’ son personas, o grupos de personas, que asesoran a otros en el campo de las apuestas deportivas. Para ello se dedican a estudiar los eventos deportivos al detalle, desde las estadísticas hasta las condiciones físicas de los deportistas, así como cualquier cambio en sus vidas o cualquier otro tipo de condicionante que pudiese influir en el resultado de un evento deportivo en concreto para así poder ofrecer la mejor información y asesoramiento a aquellos que requieren de sus servicios, que en España, son cada vez más.

Las apuestas deportivas lideraban, con diferencia, el mundo del igaming o juego online en los dos últimos años en España, según la Dirección General de Ordenación del Juego. En 2019 los españoles invirtieron 379 millones de euros en apuestas deportivas, mientras que en los casinos online se invirtieron tan solo 274 millones y 82 en poker. Sin embargo, el parón obligado por el confinamiento, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, han hecho que las apuestas deportivas en el segundo trimestre de este año 2020, hayan descendido por la falta de encuentros deportivos.

Aun así, la pasión por las apuestas deportivas sigue creciendo, los principales eventos deportivos ya se están celebrando con normalidad, pero ahora además de esto, son muchos quienes también están volviendo su mirada hacia los e-sports, como un nuevo campo en el que desplegar su potencial tanto como ‘tipsters’ como apostando.

Los foros de apuestas con cada vez más usuarios, los canales de telegram sobre apuestas deportivas que no paran de aumentar y la aparición de un gran número de tipsters que se ofrecen como los auténticos gurús de las apuestas deportivas son el síntoma claro de que la fiebre por las apuestas deportivas está creciendo cada día más. Por supuesto no siempre es fácil separar el grano de la paja, pero sería injusto tratar a todos del mismo modo. Y es que mientras algunos de estos tipsters simplemente aprovechan la ola para tratar de ganar algo de dinero, otros realmente aplican una metodología de trabajo y estudio de probabilidades que les permita asesorar del mejor modo posible a quienes recurren a ellos, porque, como bien dicen ‘Si gana el cliente, ganamos todos’.

