Nace Stockhoreca, el primer portal de compraventa de productos de oportunidad para la hostelería en España

jueves, 5 de noviembre de 2020, 12:17 h (CET) El portal aparece en el momento que más lo necesita el sector, ya que los peores pronósticos calculan que podrían llegar a cerrar hasta 100.000 establecimientos en España. Puede suponer un respiro económico para aquellos que necesitan comprar equipamiento, alimentación y bebidas a buen precio En uno de los momentos más delicados del sector de la hostelería nace stockhoreca.com, una división del Grupo Caterdata, el primer portal de compraventa de oportunidad de productos para la hostelería. En este momento, hay un gran número de proveedores que no encuentran salida a sus productos con facilidad. Se calcula que ya han cerrado cerca de 60.000 establecimientos de hostelería, y que la cifra podría aumentar hasta 100.000, lo que significa que dejarían de funcionar cerca de un tercio de los locales de restauración del país. En este punto es donde Stockhoreca.com tiene mucho que decir y donde podrían encontrar un respiro a nivel económico todos estos negocios.

Equipamiento, alimentación y bebidas, son las tres categorías principales que podrán adquirir y vender todos los usuarios de Stockhoreca. El target principal de usuarios son restauradores, hoteleros, bares, cafeterías y otras empresas del sector.

Multiplataforma

La plataforma dividirá los productos en dos secciones. Outlet, donde el usuario encontrará equipamiento, alimentación y bebidas, limpieza e higiene, utensilios, etc. de oportunidad totalmente nuevos. Y el mercado de segunda mano, que ofrecerá las mismas categorías de productos en un muy buen estado de conservación pero previamente utilizados.

La plataforma ofrece una gran herramienta a las empresas que tengan un negocio dentro del sector Horeca y necesiten comprar, y a los fabricantes y distribuidores para generar ventas a través de muy buenas ofertas. En última instancia, también es una ayuda para las empresas del sector que tengan mucho stock y necesiten deshacerse de él rápidamente.

Stockhoreca.com no solo ha nacido como plataforma sino que se reforzará a través de perfiles en redes sociales como Instagram, Facebook y Linkedin. Además, desde la empresa se ha apostado también por una importante campaña de publicidad en los principales portales del mundo de la restauración como Profesional Horeca, Gastroactitud, Alimarket, RRR/Caternews, Diario de Gastronomía, A fuego lento, entre otros.

