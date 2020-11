Trump declara falsamente haber ganado la reelección

Poco antes de la una de la madrugada del miércoles, Trump recurrió a Twitter para acusar a los demócratas de intentar robar las elecciones sin aportar ninguna prueba que respaldara su acusación. Luego, justo después de las 2:20 de la mañana, el presidente se dirigió a la nación en un discurso.

Presidente Donald Trump: “Esto es un gran fraude en nuestra nación. Queremos que se use la ley como corresponde. Así que acudiremos a la Corte Suprema. Queremos que se detenga la votación. No queremos que ellos encuentren boletas a las cuatro de la mañana y las agreguen a la lista, ¿de acuerdo? Es un momento muy triste, muy triste. Para mí, este es un momento muy triste. Pero ganaremos. Y en lo que a mí respecta, ya hemos ganado”.



A pesar de la acusación del presidente, no existen pruebas de que se haya cometido fraude electoral en ningún estado. Tradicionalmente, ningún estado informa de los resultados finales de la contienda la misma noche de las elecciones. Antes del día de las elecciones, las autoridades electorales de los estados de Pensilvania, Wisconsin y Michigan habían advertido en repetidas ocasiones que realizar el escrutinio del número récord de votos emitidos con anticipación podría llevar días. En todo el país, han votado con anticipación más de 101 millones de personas, tanto en persona como por correo, una cifra que ha roto todos los récords de la historia del país.



En la mañana del miércoles, Biden lideraba en el estado de Wisconsin con un margen de un poco más de 20.000 votos, y se calcula que ya se han registrado alrededor del 97 % de los votos. El candidato demócrata también llevaba una leve ventaja de unos 8.000 votos en el estado de Nevada.



La división electoral de Nevada anunció que no se publicarán más resultados hasta las 11 de la mañana del jueves en el horario del este de Estados Unidos.



Trump llevaba la delantera en el estado de Pensilvania por más de 600.000 votos, pero la contienda electoral sigue estando demasiado reñida para declarar un ganador. Los funcionarios electorales de la ciudad de Filadelfia informaron de los resultados de la votación anticipada en la mañana del miércoles. En el estado de Michigan, Trump está a la cabeza por un margen estrecho de unos 26.000 votos, pero se espera que la ciudad de Detroit, que tradicionalmente ha tenido una mayoría demócrata, recién termine de contar los votos emitidos por correo en la noche del miércoles. Trump también está ganando en los estados de Georgia y de Carolina del Norte.



La agencia de noticias Associated Press y el canal Fox han proyectado que Biden será el ganador en el estado de Arizona, pero otros medios afirman que la contienda todavía está muy reñida para saber cuál será el resultado definitivo.



En cuanto al voto popular, Biden lleva la ventaja con un amplio margen de más de 2,2 millones de votos y se anticipa que la cifra seguirá aumentando a medida que se cuentan más papeletas. Es posible que Biden sea el tercer demócrata en los últimos 20 años que gane el voto popular en la nación, pero pierda los votos electorales en el Colegio Electoral.