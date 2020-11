Cervic Environment lanza EVEREST, el dispensador automático de gel hidroalcohólico ‘definitivo’ Comunicae

jueves, 5 de noviembre de 2020, 09:33 h (CET) La firma española apuesta por la dispensación sin ningún tipo de contacto. Este lanzamiento es a nivel tanto nacional como internacional, a través de su red de distribución en 30 países En la era del Covid-19 las personas buscan seguridad, pero también comodidad. Las mascarillas y el gel hidroalcohólico se han convertido en los nuevos elementos indispensables en la rutina de cualquier persona.

Desde Cervic Environment, después de analizar el mercado y recabar información sobre toda la problemática que sufren los usuarios con los dispensadores automáticos disponibles, decidieron apostar por desarrollar un dispensador automático que diera solución a todos los inconvenientes y de esta manera facilitar el día a día a la sociedad.

“Los dispensadores hidroalcohólicos deben de ser una herramienta facilitadora y no una barrera. Todos hemos sufrido como usuarios como a veces al tratar de dispensarnos gel nos encontramos que el dispensador se ha quedado sin gel porque es demasiado pequeño para la cantidad de gente que lo usa, o que el dispensador está medio obturado y nos salpica manchándonos de gel la ropa o el suelo, o que debido a que es muy lento dispensando se forman colas y la gente acaba por desistir y entrar en el recinto sin desinfectarse las manos. Todos esos inconvenientes y alguno más desaparecen con nuestro dispensador Everest”, explica Gustavo Cerdá, director general de Cervic Environment.

Por este motivo, la firma española, adaptándose a estos nuevos tiempos, ha lanzado Everest. Se trata de un dispensador automático de gel hidroalcohólico de gran capacidad (5+5L) que cuenta con un sensor óptico. Esto le permite la dispensación sin ningún tipo de contacto.

Desarrollado, patentado y fabricado en España por Cervic Environment y con un precio de 545€ +IVA, este producto cuenta con unas excelentes prestaciones. Es justo por esta razón, por la que rápidamente ha pasado a ser considerado por los clientes como el dispensador de gran capacidad más fiable y con mejores prestaciones del mercado.

Características principales del producto

Gran fiabilidad: el dispensador automático Everest es el resultado de la investigación llevada a cabo durante varios meses, sometido a todo tipo de test, simulando las condiciones reales de uso más duras y adversas, lo que ha permitido validar cada una de las mejoras implantadas. A modo de ejemplo, el dispensador Everest ha sido sometido a varias pruebas de stress consistentes en dosificar 100.000 dosis de hidro-alcohol ininterrumpidamente durante varios días.

No se obtura: el dispensador siempre está listo para su uso, incluso si está varios días sin ser utilizado no se tapona, de esta manera libra a los usuarios de las molestas dispensaciones en diferentes direcciones que manchan el suelo o la ropa.

Alta velocidad de dispensación: es sinónimo de seguridad, ya que es capaz de dispensar con una frecuencia inferior a 1,5 segundos entre dosis, agilizando la entrada de personas y reduciendo así la posibilidad de formación de colas a la entrada de las instalaciones, minimizando el riesgo de contagio por aglomeraciones.

Gran autonomía: tanto de energía como de hidrogel. Con respecto a la alimentación de energía el dispensador Everest funciona como un ordenador portátil, gracias a la batería incluida en su interior, dispone de una autonomía de varias semanas, pudiendo llegar hasta 4 semanas según el uso, o bien hasta 100.000 dispensaciones. Por otro lado, también es posible disponer de una autonomía ilimitada si se mantiene el dispositivo conectado a la red eléctrica mediante el cargador que lleva incluido. Con respecto a su autonomía de hidrogel, Everest permite alojar en su interior dos bidones de de 5L, el que está en uso y el de recambio.

Lugares recomendados para su uso

El dispensador Everest está pensado para su uso en todo tipo de espacios de interior, ya sean espacios que requieren de un uso masivo, debido a la entrada de gran cantidad de gente repartida durante todo el día (centros comerciales, tiendas, centros médicos, oficinas, etc.) Como también, gracias a su gran velocidad de dosificación, para los espacios con un uso intensivo donde la entrada de personas se concentra en un espacio muy corto de tiempo (colegios, universidades, eventos, espectáculos, recintos deportivos, etc.)

Por otro lado, también está indicada su colocación en los espacios donde no se quiere estar pendiente del mantenimiento del dispensador, garantizando la higienización de las manos de todos los asistentes.

Algunas características también destacables del producto son: su validez para todo tipo de hidro-alcohol, su longevidad, apto para personas con movilidad reducida, funcionamiento bajo cualquier tipo de iluminación, ente otras.

Para consultar todas las características adicionales del dispensador de gel Everest, consultar el documento adjunto.

Para comprar el dispensador Everest es posible hacerlo directamente en Cervic, mediante su red de distribuidores, en la web de Transformahogar o en Amazon.

Acerca de Cervic Environment

Cervic Environment ® forma parte de la empresa familiar CERVIC, S.A, una empresa con más de 50 años de historia, líder en España y con red de distribución internacional en más de 30 países.

Especializados en productos para la recogida selectiva y mobiliario urbano, Cervic Environment ofrece soluciones que se caracterizan por su excelente funcionalidad y fiabilidad combinada con una estética que decora y se integra perfectamente en el entorno.

Certificada por AENOR con la norma UNE 166.002 de gestión en la innovación y desarrollo, su departamento de ingeniería y diseño ha obtenido diversos reconocimientos otorgados por instituciones nacionales e internacionales.

Su slogan “Looks Smart, Works Better” les define perfectamente como son y como trabajan: para Cervic el diseño es algo más que el aspecto de un producto, el diseño es también funcionalidad. Se esfuerzan para que sus productos tengan una gran funcionalidad y fiabilidad, lo que se traduce en clientes satisfechos y fieles.

Desde sus instalaciones productivas en Ibi (Alicante), diseñan, fabrican y suministran sus productos a nivel mundial.

