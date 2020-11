Para poder controlar el comercio de opciones binarias, primero debe saber qué opciones son. Las opciones son contratos que pueden ser comprados y vendidos. En principio, se derivan del comercio de opciones binarias. Así que al principio sólo había opciones sobre opciones binarias. Más tarde se extendió a otras ramas del comercio, como los derivados y las opciones sobre índices. En Europa el comercio de opciones comenzó en 1973 en el Damrak (el comercio de opciones binarias, etc. tiene lugar aquí). Por cierto, las opciones se negociaban antes en otros lugares. Una opción da un derecho al comprarla y un deber al venderla (escribirla).



Al comprar uno puede elegir entre una opción de compra y una opción de venta.

Llama a En el caso de una opción de compra, se tiene el derecho de comprar 100 opciones binarias España cada una a un precio acordado. Por ejemplo, una llamada a SABADELL 14 DEC da derecho a comprar SABADELL por 14 euros hasta el tercer viernes del mes de diciembre. Las opciones siempre expiran el tercer viernes del mes.



Bueno En el caso de una opción de venta, se tiene el derecho de vender 100 opciones binarias por opción a un precio fijo. Al igual que con la opción de compra, uno tiene derechos.



Ejemplo: Supongamos que usted posee 1000 broker opciones binarias de SABADELL por 14 euros y quiere protegerse contra una pérdida demasiado grande en sus broker opciones binarias. Entonces puedes comprar 10 opciones de venta que cubren 10 x 100=1000 opciones binarias. Así que si compras 10 opciones de venta por 1 euro con PUTING



DEC 2017 13.5 entonces estás cubierto a un precio por debajo de 13.5 hasta diciembre de 2017. La opción PUT SABADELL DIC 2017 13.5 explicación: PUT= Tipo de opción= La acción sobre la que se ejecuta el contrato de opción13



.5= El precio de ejercicioDIC 2017= Hasta cuando se ejecuta la opción.



Uno paga un euro por opción, una opción representa 100 broker opciones binarias, así que por opción uno paga 100 euros. 100 x 10 opciones son 1000 euros. Así que por 1000 euros uno está cubierto por una gran caída del precio de 1000 opciones binarias, porque durante todo el período uno puede perder las broker opciones binarias a 13,5 euros. Por cierto, la pérdida es de un euro por acción y el precio menos el precio de ejercicio si la opción se ejerce y el precio es inferior a 13,5 euros.



Las opciones binarias de escritura Cuando se escriben opciones se recibe dinero para comprar 100 opciones binarias en caso de una opción de venta y para vender en caso de una opción de compra. Así que ahora vendes un contrato por el que obtienes dinero por cada 100 opciones binarias. Al emitir una opción de compra, usted tiene la obligación si el tenedor de la opción le pide que le venda 100 broker opciones binarias al tenedor de la opción. Si escribes una opción de venta, tienes la obligación de comprar las opciones binarias si el titular de la opción te lo pide. Así que es exactamente al revés para la persona que escribe la opción en comparación con el ejemplo anterior. Así que ahora uno tiene obligaciones y recibe una compensación por ellas.



Al comprar una opción de compra, la persona especula con un aumento del precio del activo subyacente. Al comprar una opción de venta, el comerciante especula con una caída en el precio del activo subyacente.



Cuando se escribe un call o un put, se suele suponer que hay pocos resultados de grandes precios. Por cierto, los especuladores de opciones a menudo no están en peor situación que los accionistas solos. No es más arriesgado que el comercio de broker opciones binarias solamente.



Cuando se suscriben opciones, uno recibe una compensación, por lo que tiene un margen para obtener un beneficio en combinación con sus broker opciones binarias de todos modos.



También es cierto que las opciones de estilo americano se negocian en los Países Bajos, lo que significa que la opción puede ser ejecutada durante todo el plazo. Así que uno no está desesperadamente atascado en la fecha de vencimiento de la opción o en la fecha de ejercicio.



Además, suele haber suficiente comercio para vender la opción antes o volver a comprarla cuando se escribe la opción.



Estrategias de broker opciones binarias



Hay, por supuesto, varias estrategias de opción. Aquí están las estrategias más comúnmente elegidas.



Un hombre de la llamada compra

una llamada y escribe una llamada con un precio de ejercicio más alto.



La desventaja es que el beneficio se limita a la opción de compra por escrito. Por ejemplo, compre CALL SABADELL DIC 2017 14 por 1 euro, escriba CAll SABADELL DIC 2017 15 por 0,5 euros.



Uno invierte 0,5 euros por acción y puede ganar 1 euro.

La ganancia es del 100%.



Y poner la pasta es exactamente lo mismo.



Un estrangulamiento Se compran o escriben llamadas y puestas con la misma fecha de caducidad, pero con diferentes precios de ejercicio.



Al comprarlo, se puede ganar mucho dinero en caso de un gran resultado en el tipo de cambio.



Al escribirlo, uno asume poco movimiento en la acción y gana la prima de la opción a un precio estable. Las pérdidas, sin embargo, pueden ser considerables con esta estrategia.



Una mariposa La mariposa se ve así: Compra de 1 llamada a un precio de ejercicio de (X-a)Venta de 2 llamadas a un precio de ejercicio de X . Compra 1 llamada con un precio de ejercicio de (X+a) Puede haber entonces una ganancia máxima, tan limitada, pero la pérdida se minimiza. Esto es porque las llamadas se cubren entre sí.



Una estrategia que involucra comprar tanto una llamada como una venta con el mismo precio de ejercicio. Por consiguiente, se supone que la parte aumentará o disminuirá sustancialmente durante el período en que se puedan ejercer las opciones. La pérdida máxima es la prima de las opciones y la ganancia puede ser muy grande.



¿Cuál es la opción? Una opción consiste en las siguientes 3 partes: 1. Valor neto de los activos 2. El valor del tiempo 3. Valor esperado



El valor intrínseco (opción in-the-money) consiste en la parte de la opción que ya está en beneficio. Así que como en el caso del SABADELL, la opción está en 17, por lo que el valor intrínseco es de 17-14=3 euros por acción y la opción está in-the-money.

El valor temporal significa que hay una alta probabilidad de que un valor aumente o disminuya cuanto más tiempo se ejecute la opción. Así que cuanto más tiempo funcione la opción, más cara se vuelve y mayor es la posibilidad de que la opción sea in-the-money.



El valor esperado significa, por ejemplo, que habrá una toma de posesión de la acción o que la economía se recuperará. Por lo tanto, se espera que la parte suba o baje por motivos fundamentales.



Una buena pregunta es ciertamente: ¿cuál es la diferencia entre las opciones binarias España y las opciones financieras "regulares"? En este artículo leerás sobre las grandes diferencias entre ambos.



Acuerdos

Empezando por las similitudes, porque por supuesto también están presentes.



1. Ambasopcionessonproductosfinancierosderivados.Porlotanto,elvalor depende de otro producto. Este valor suele derivarse del mercado de valores o, por ejemplo, del precio del barril de petróleo. Los factores que no se pueden contrarrestar también pueden influir en el precio. Piense en una inundación o un huracán y los daños asociados. Así pues, el activo subyacente determina el precio.



2. Ambasvariantesseocupandemuchosdelosmismostérminos,incluidala fecha de caducidad, el plazo, el precio de ejercicio, la entrada y salida del dinero y otros términos financieros.



¿Cuáles son las diferencias?

Por lo tanto, las similitudes son bastante pequeñas y deben significar que hay muchas diferencias entre las dos variantes.



1. A diferencia de las opciones binarias, las opciones "regulares" son un producto real. Las opciones binarias España , por otro lado, son virtuales. Además, la devolución sólo se paga al final del plazo.



Tampoco tiene derecho a comerciar con el activo subyacente.



2. Las opciones normales suelen negociarse en la bolsa de valores, como es el caso de la bolsa de opciones de Ámsterdam. Las opciones binarias, por otro lado, se negocian a través de corredores de opciones. Hay varios mercados más pequeños que están organizados por diferentes corredores de opciones. Por lo tanto, como particular, no puede limitarse a comerciar, sino que debe establecer contacto con un corredor.



3. El número de posibles resultados también es muy diferente. Con las opciones binarias sólo tienes dos opciones. Eso lo hace fácil y claro.



Eligiendo entre "simple" y opciones binarias España

Debido a que hay diferencias entre las dos variantes, también puedes elegir. Hay varias razones por las que podría elegir opciones binarias en lugar de la variante normal:



1. El plazo suele ser más corto. Con la lavandería normal se suele esperar hasta semanas, meses y en algunos casos incluso años. Sin embargo, el comercio de opciones binarias es más rápido, lo que significa que también se puede vender más rápidamente.



2. Necesitas menos dinero.La variante estándar se cierra con un mínimo de 100 opciones binarias España . Esto significa que has puesto bastante capital. El binario se puede empezar con sólo 25 euros.



3. Fácil para el principiante. Intercambiar opciones binarias España no es nada fácil, pero esta variante también es "factible" para los principiantes. No es necesario hacer una investigación exhaustiva antes de comprar una opción. Sin embargo, es prudente hacerlo, por ejemplo, revisando las tablas de precios de antemano.



4. El corredor normalmente te da un bonus de bienvenida. Los corredores de opciones binarias España quieren atraer a los inversionistas y por lo tanto a menudo quieren darle un bono de bienvenida como regalo.