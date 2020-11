Seres descarriados La desorganización y el caos Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 5 de noviembre de 2020, 10:25 h (CET) El arte de su proceder no lo conozco, en las sombras vivo, pero existe, existe la luz, se ejecuta y triunfa, sólo deseo avisarles con cuidado, denunciar… a nadie. Es virtud del alma lo que ellos hacen, pero yo soy yo... la captura de esos seres descarriados, buscar sus bases, guiar sus pasos a... yo tampoco sé: el arte de su proceder.



Labor minuciosa, cautelosa, estudiada, calculada, vencerán, también quisiera yo poder... también. Es noble labor, todo se ha hecho... Es su deber, vencer, poder, ganar, merecer… Proceder.



Sin pensar, debo moverme, controlarme, estar en regla y esperar viva para poder disfrutar algún día cuando olvide que tuve que estar controlada y no en la desorganización y el caos que tan feliz me hace.

