Free Press Info, una alternativa al medio de noticias convencional

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 14:49 h (CET) Defender la libertad de expresión es la principal virtud de Free Press Info, un medio de comunicación diferencial donde todos pueden opinar sin ningún tipo de veto Noticias – Free Press Info es una página web que se presenta como un medio digital para la defensa de la libertad de expresión y de información como requisito fundamental para poder afirmar que en un país existe democracia.

Con esta idea como misión, en 2019 se creó la plataforma de noticias basado en el CMS de WordPress. Posibilitando la creación de un nuevo espacio de periodismo participativo, y adaptando el tratamiento de la información a las nuevas formas de comunicación.

Desarrollada por Gilberto E. Masa, Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, gracias a los conocimientos de marketing digital adquiridos; en un afán de reinventar la prensa por internet. “A todos les parece una locura, a mí también me lo parece. Pero internet sigue siendo justo y premia las cosas que se hacen bien”, explica Masa mientras muestra cómo ha posicionado la página web en los primeros puestos de buscadores como Google, Yahoo, Bing, entre otros.

Actualmente, cuenta con colaboradores de países como Francia, Estados Unidos, Canadá, Argentina e Inglaterra. Aunque se redacta principalmente en Español, admite la publicación en otros idiomas dentro del mismo dominio. No representa ni es representado por ningún partido político, entidad o corporación. Del mismo modo que admite la manifestación de todo tipo de ideologías democráticas representadas en el espectro político.

La percepción generalizada hacia el periodista es la de un manipulador sensacionalista. Si a esto, se le suma la incertidumbre de miles de personas que se titulan al año y no ven una salida hacia adelante como periodistas. El resultado es el siguiente: el periodismo es una de las profesiones peor valoradas en todo el mundo.

El periodismo en España está tan de capa caída que llega a ser decepcionante. Los grandes medios, ayudados por los partidos políticos y las grandes corporaciones, deciden lo que es verdad y lo que no en base a sus intereses económicos; pero otra forma de hacer prensa es posible.

