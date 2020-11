El criterio del especialista, clave para escoger el implante mamario más adecuado, apunta el Doctor Aso Comunicae

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 14:49 h (CET) El Dr. Aso, especialista en Cirugía Plástica, asegura que, aunque las interesadas en una mamoplastia pueden tener una idea preconcebida, es clave escuchar también las consideraciones del especialista para alcanzar los resultados más naturales posibles Las interesadas en someterse a una operación de aumento de pecho suelen tener el dilema acerca de la elección del implante mamario concreto para satisfacer sus necesidades. De alguna manera, un proceso de este tipo es un viaje desconocido para la paciente, pero no para el cirujano, por lo que éste último debe guiar, aconsejar y escuchar en todo momento.

Así, el criterio del experto y los gustos de la paciente, crean un tándem que debe estar en perfecta sincronía, según el doctor Aso, uno de los especialistas de mayor prestigio en las técnicas de aumento de pecho en Madrid, gracias a una experiencia intachable en el campo de la cirugía estética y unos conocimientos específicos en cada uno de los tratamientos que desarrolla en sus instalaciones, equipadas con los dispositivos y herramientas más avanzados.

Cómo se decide el especialista la prótesis más adecuada para cada paciente

Tras un primer encuentro entre la persona encargada de la intervención y la paciente, el experto resolverá todas las dudas de la interesada para garantizar su confianza y total tranquilidad para afrontar el paso por el quirófano.

Mediante un examen de la anatomía de la paciente, y teniendo en cuenta los gustos de la paciente, se propondrán varias opciones (más grandes y más pequeñas) para que la paciente se pruebe.

El uso de un simulador 3D es fundamental, ya que a través del mismo, teniendo en cuenta las medidas del cuerpo, se pueden ver las formas y dimensiones de las diferentes opciones, ya colocadas en el cuerpo de la paciente, y así elegir con seguridad.

La elección del tamaño y la forma del implante es un proceso consensuado entre la paciente y el cirujano, y gracias a este trabajo en equipo se logra la satisfacción completa de la paciente.

Documentarse sobre el trabajo de la clínica, otra de las claves de éxito

Someterse a una operación de cirugía estética, sea cual sea, es una decisión complicada pero, una vez tomada, otro de los dilemas más importantes es decidir en qué clínica confiar para ello, ya que de ello dependerá si el resultado está a la altura o no de las expectativas.

Por ello, es muy importante informarse sobre el trabajo de la clínica y, en concreto, del doctor que encabeza el equipo.

En la web del doctor Aso, cualquier persona interesada en una técnica quirúrgica puede comprobar la excelencia del trabajo del grupo de profesionales que contribuyen en su día a día a mejorar el aspecto de quienes solicitan sus servicios y, en última instancia, su autoestima.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.