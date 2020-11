Portal lanza una campaña de gastos de notaría gratis en más de 800 inmuebles Comunicae

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 14:38 h (CET) Esta plataforma es una marca que comercializa activos inmobiliarios de la cartera en gestión del grupo HipoGes Iberia, un servicer de referencia en el sector de Asset Management en Europa, que hasta el 31 de diciembre, se hace cargo de todos los Gastos de Notaría en una serie de activos localizados a través de todo el territorio español Los trámites notariales suponen un desánimo para cualquier persona a la hora de adquirir una propiedad por la cantidad de papeleo, contratos de arras y escrituras públicas que suponen. Además, pocas veces se entienden: a no ser que se pase el día entre pleitos, leyes y procesos judiciales, lo más probable es que no resulte nada familiar.

Todas estas gestiones suponen un gasto económico, aunque sus costes están perfectamente ajustados a la ley. Este gasto debe tenerse en cuenta a la hora de comprar una casa, tanto nueva como segunda mano, un local, terrenos, oficinas… todos ellos conllevan gastos notariales que hay que asumir.

Portal, marca que comercializa activos inmobiliarios de la cartera en gestión del grupo HipoGes Iberia, ha puesto en marcha la campaña “Gastos de notaría gratis”, porque según aseguran, “todos debemos colaborar para ayudar a salir adelante ante la situación tan complicada que nos está tocando vivir”.

A través de esta promoción, la plataforma se hace cargo de los gastos notariales derivados de la compraventa de más de 800 activos distribuidos por todo el territorio español. Todos aquellos interesados en adquirir alguno de los inmuebles seleccionados estarán exentos de abonar este desembolso. Hay que tener en cuenta que el coste de los gastos de notaría depende directamente del valor asignado a la vivienda.

Aquí Portal señala el porcentaje de tipologías de activos que forman parte de la campaña “Gastos de notaría gratis”:

- El 80% de los activos son pisos y chalets, la mayoría ubicados en A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Islas Baleares, Jaén, León, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia, Vizcaya y Zaragoza

- 15% de las locales, naves y oficinas, situados en:A Coruña, Álava, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Guipúzcoa, Huelva, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza.

- 5% de terreno residencial y rústico ubicado en Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

Por disponibilidad, las ciudades y comunidades autónomas con mayor número de propiedades son: Andalucía (168), Comunidad Valencia (162), Madrid (92), Murcia (77), Islas Baleares (36), Granada (32), Barcelona (26), Las Palmas (26), Galicia (25), Ciudad Real (23), Tarragona (19), Vizcaya (15), Santa Cruz de Tenerife (10).

En su página web está disponible la lista completa de inmuebles sujetos a la oferta

Sobre Portal

Portal (www.portalnow.com) es una plataforma inmobiliaria que gestiona más de 10.000 inmuebles en España, Portugal y Grecia de diferentes tipos como viviendas, locales comerciales, terrenos, nueva obra, entre otros, tanto a nivel particular como para inversores. Esta plataforma digital, que apuesta por la experiencia de usuario, permite buscar más de 10.000 inmuebles, según la tipología y filtrar por ubicación a diferente nivel, de menor (país) a mayor precisión (municipio) para conseguir el activo que mejor se adapte a las necesidades de los clientes. Asimismo, ha incorporado tecnología innovadora de filtrado que permite la visualización gráfica de las búsquedas, desplazarse, delimitar zonas y seleccionar activos a través de mapas.

Portal es una plataforma inmobiliaria que comercializa activos inmobiliarios de la cartera en gestión del grupo HipoGes Iberia. Fundada en 2008, actualmente HipoGes es una plataforma de referencia en el sector de Asset Management con más de 20.000 millones de euros en activos bajo gestión. Entre estos activos se incluyen hipotecas residenciales y adjudicados, préstamos promotor, préstamos de consumo sin garantía, préstamos Pymes y préstamos de grandes corporaciones con colateral de diversa tipología y facturas con la Administración. Además, HipoGes también ofrece asesoramiento en el proceso de valoración y compra, asesoramiento en diseño de procesos e implantación de herramientas de gestión, así como soluciones de gestión para activos diversos e inversión.

