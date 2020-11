Prevencontrol: La ley permite pasar la ITV en periodo de restricciones de movilidad Comunicae

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 14:25 h (CET) Las inspecciones de ITV se consideran servicios esenciales según el Decreto Ley del Gobierno por la repercusión directa que tiene con la seguridad, la salud y el medio ambiente Las ITV se consideran un servicio esencial y por lo tanto no se puede multar a los conductores que vayan a pasar la inspección, aunque haya restricciones de movilidad por la pandemia. Les ampara la ley. El decreto de ley 27/2020 del pasado 13 de julio, que modifica la Ley 18/2009 de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de rebrotes de COVID-19, explicita claramente en su Anexo-2 que las ITV forman parte de la lista de los considerados servicios que pueden ser declarados esenciales. Estas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado del pasado 12 de agosto.

Los centros de inspección de ITV adaptaron hace meses sus instalaciones a los protocolos de sanidad y salud, de forma que son totalmente seguras ante el riesgo de contagio por Covid-19. Tener la ITV en regla es una medida que se considera esencial por razones de seguridad, salud y medio ambiente por lo que los conductores tienen derecho por ley a pasarla, aunque haya restricciones de movilidad. “Los conductores que tengan cita previa concertada tienen derecho a pasar la ITV. Es un servicio esencial por ley y las instalaciones están preparadas para que no conlleve ningún riesgo para los conductores ni para los trabajadores. Recordamos una vez más que se debe reservar cita previa por teléfono o vía web para poder gestionar mejor la aplicación de las medidas COVID”, afirma el CEO de la red de estaciones ITV PrevenControl, Joaquim Ruiz.

Para reservar día y hora y así poder pasar la Inspección Técnica del Vehículo, para la zona de Barcelona y Girona, se puede hacer a través del portal citaprevia.cat.

