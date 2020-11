Fran Cortés Chiquetete vuelve con su nuevo trabajo '24 Horas'

El cantautor regresa a los escenarios los próximos 20 y 21 de noviembre en la Sala de Sevilla Fran Cortés “Chiquetete” vuelve a los escenarios los próximos 20 y 21 de noviembre en la Sala de Sevilla con nuevo trabajo “24 horas”. Este artista narra con su nuevo disco los distintos estados de ánimo por los que se puede pasar durante una jornada diaria. Afirmó que “la esencia es la misma, el estilo cantautor sigue, pero en este trabajo hay temas muchos más arriesgados”.

El próximo 20 y 21 de noviembre estará en la Sala de Sevilla para realizar dos conciertos en los cuales ya ha agotado todas las entradas. Declara que “esta sala es un sitio que me gusta especialmente ya que me permite llevar al escenario algunas canciones que en otros lugares no hubiera sido posible”. Durante estos días el público podrá ver al cantante sevillano cantando “a pecho descubierto” donde estará solo con su guitarra cantando.

Productor de discos y canciones de artistas como Pepe el Marismeño, Alicia Gil o Las Soles. En 2017 decidió dar el paso y sacar su propio álbum Cambio de planes. Tras el éxito, vuelve a sus seguidores con temas más cercanos al estilo pop y con la incorporación de nuevos instrumentos. Afirmó que en su vida “ningún día es igual, pero siempre hay que buscar tiempo para seguir creando y no estancarse”.

Cantante, guitarrista, compositor y productos. Fran Cortés “Chiquetete” se siente a gusto en todos los ámbitos: “unos días me apetece más cantar y otros prefiero tocar. Es toda una suerte poder hacer ambas cosas”. Desde el pasado mes de abril ha lanzado los diferentes temas de esta álbum en las distintas plataformas para el disfrute de sus seguidores, lo cual ha tenido “una buena aceptación por parte del público”.

A estas dos fechas en la capital hispalense se suman la del 19 de diciembre en la Taberna JJ de Granada. El cantautor afirma que “las restricciones y el momento hace muy complicado poder afirmar nuevas fechas, pero seguiremos luchando para poder confirmar conciertos”. Pese a la situación destaca que “el objetivo siempre es que el trabajo vea la luz”.

Sus seguidores podrán disfrutar a su vez de una nueva web en la que encontrarán su biografía, merchandising, eventos y últimas novedades sobre este cantante camaleónico que ha vuelto para seguir regalando nuevos temas a su público.