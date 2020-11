COSITAL y Ciudadanos proponen crear una figura de personal administrativo para agrupaciones de municipios Comunicae

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 13:41 h (CET) Con el fin de que los secretarios que prestan servicio en agrupaciones de municipios desempeñen labores propias de su categoría profesional, y para mejorar el servicio que se presta al ciudadano en el medio rural, COSITAL CLM propone la atención presencial en dichas agrupaciones por medio de administrativos o auxiliares COSITAL CLM vuelve a proponer la creación de una nueva figura de personal administrativo, que al igual que los secretarios responsables de las agrupaciones de municipios, desempeñen su labor en las mismas agrupaciones, acercando así la atención presencial a los ciudadanos en el medio rural y permitiendo de esta manera a los secretarios, tesoreros e interventores centrar su trabajo en la gestión eficaz de las tareas que tienen legalmente encomendadas.

Esta propuesta, se presentó con anterioridad y de manera insistente, a los distintos gobiernos regionales, tanto del Partido Popular como del PSOE, sin que hasta ahora hubiera sido tenida en cuenta. Después de recientes conversaciones, “nuestra propuesta cuenta con el apoyo de Ciudadanos, que no solo la ha escuchado, si no que la comprende, la va a hacer suya también, plenamente consciente de la necesidad de atender a quienes viven en el medio rural de manera presencial en aquellos municipios que se ven afectados por la brecha digital. Esta vez, vamos a llegar con la propuesta hasta las Cortes de Castilla–La Mancha, para que sea debatida, y ojalá aprobada”, señala Rafael Santiago, presidente de COSITAL CLM.

A este respecto, Alejandro Ruiz, presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos también manifiesta la indignación de la formación naranja, “nos parece mentira que los dos grandes partidos que han gobernado en la región durante los últimos años hayan hecho caso omiso a estas reivindicaciones”, y recuerda que a “muchos se les llena la boca hablando de la España rural y del apoyo a los pequeños pueblos” pese a ello “nunca han llevado esta iniciativa adelante”. “Nos parece indignante”, así es como lo ha calificado Ruiz, y ha manifestado que “el camino se demuestra andando y tomando iniciativas para mejorar realmente la vida de los vecinos, que es lo que se va a conseguir con esta iniciativa”.

Los secretarios que atienden las agrupaciones de municipios en CLM tienen una gran carga de trabajo, entre la que se incluye la atención personal tanto a los ciudadanos como a los responsables políticos de los municipios. Esta situación, que se prolonga en el tiempo desde hace décadas, provoca una falta de tiempo para la atención directa de sus funciones, y, en muchas ocasiones, el retraso de trámites y expedientes. La propuesta de COSITAL consiste en que se habiliten plazas de administrativos o auxiliares administrativos cuya labor principal sea la atención al público, también en varios ayuntamientos de forma agrupada. Con ello se conseguiría, mientras la brecha digital no se reduzca, prestar un servicio presencial, con atención personalizada, suficiente, por un personal con la cualificación adecuada.

Esta reivindicación del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Castilla – La Mancha se presenta en un momento clave por dos motivos. En primer lugar, porque la pandemia ha multiplicado la carga de trabajo para los secretarios de estas agrupaciones. Y, además, porque la Castilla-La Mancha rural cuenta con una elevada edad media de la población, a la que se une la brecha digital. Por ambos motivos, la atención presencial a los ciudadanos es un pilar fundamental para el funcionamiento de la administración local. La falta de tiempo de los secretarios para realizar las labores que realmente les corresponden, puede suponer graves retrasos en la elaboración y presentación de determinados expedientes o documentos, mermando así el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

Con la creación de estas figuras de administrativos o auxiliares administrativos en las agrupaciones de municipios, además de una mejor atención al ciudadano y una descarga de trabajo para los secretarios, se estaría dando un gran paso en la lucha contra la despoblación, tan acuciante en algunos territorios de la región, ya que la falta de atención por parte de las administraciones también es parte del problema del éxodo de zonas rurales. Asimismo, la creación de puestos de trabajo dependientes de las administraciones públicas, supone en estos municipios la oportunidad para fijar población.

