Legálitas, una "legaltech" con más de 20 años de experiencia Comunicae

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 13:42 h (CET) La apuesta por la digitalización de los procesos de negocio realizada a lo largo de los años permite ahora a sus profesionales continuar sus funciones virtualmente, mejorando, incluso, los indicadores de calidad de servicio percibido por los clientes La tecnología es, sin duda, uno de los pilares fundamentales en el modelo de negocio que Legálitas desarrolla en España desde hace ya más dos décadas; imprescindible para sustentar el trabajo de los más de 800 profesionales que despliega en toda España, la gestión de la documentación necesaria y la recepción o emisión de llamadas que permiten atender un millón de consultas jurídicas cada año.

El modelo actual es consecuencia de todo el trabajo llevado a cabo en los últimos años, en los que se han realizado grandes inversiones en tecnología para continuar con la evolución propia de una compañía de estas características.

Plataforma tecnológica

Cuando sobrevino la pandemia y gracias al trabajo previamente realizado, la compañía contaba ya con una infraestructura sólida, probada y segura en la que, de manera habitual, casi 150 personas operaban a distancia diariamente. Con la crisis sanitaria, los esfuerzos se centraron en escalar la plataforma con la ventaja de no tener que construirla de cero, logrando en un tiempo récord, transformar un formato de trabajo eminentemente presencial, en otro a distancia que permitió al 100% de la plantilla y sus colaboradores externos (800 usuarios conectados) realizar el trabajo desde sus domicilios con total normalidad.

El proceso requirió de un importante despliegue en infraestructura y tecnológica: Una plataforma que pasó de 150 a 800 usuarios en remoto en solo 24 horas; configurando todos los elementos necesarios (ordenadores portátiles, licencias, etc.); accesos VPN y VDI para operar a distancia; herramientas que se han convertido en habituales y que ya forman parte del ADN de la compañía con las que los profesionales de Legálitas trabajan a diario.

Organización del trabajo

En definitiva, la tecnología ha permitido crear una plataforma donde desarrollar un trabajo conjunto y colaborativo que se asimila con espacios físicos, dotando al sistema de una gran flexibilidad para adaptarse rápidamente a la “Nueva normalidad”, asegurando la salud de los empleados, la calidad, los niveles de servicio y el compromiso de la organización con sus clientes y la sociedad en general.

La infraestructura tecnológica de Legálitas permite a sus profesionales operar en los distintos aplicativos esenciales con los que cuenta la compañía, ya sea desde el CRM con el que gestiona toda la operativa de prestación de servicio a sus clientes; un área privada online donde reciben y tramitan un porcentaje importante de las consultas; un portal con el que coordinar toda la actividad de su red nacional de despachos; un ERP para planificar los diferentes recursos financieros y empresariales; o un sistema CTI, entre otros, con el que poder gestionar las más de 2,5 millones de llamadas telefónicas registradas a lo largo del pasado año y que, unidas a los 2,6 millones de emails que se gestionaron en esa fecha en sus servidores de correo electrónico, permiten dar servicio a miles de clientes cada día.

Cultura empresarial

Afrontar el teletrabajo ha supuesto un gran reto para muchas empresas españolas. En el caso de Legálitas, haber nacido como un modelo de prestación de servicios no presencial y su posterior desarrollo y transformación en una compañía que está creciendo en el segmento online representó una gran ventaja llegada la pandemia, puesto que la adaptación fue más rápida y le permitió, no solo operar con normalidad, sino obtener muy buenos resultados en los indicadores de calidad de servicio prestado a sus clientes.

Pero a la tecnología y el equipamiento necesario, se une el esfuerzo que la compañía realiza para favorecer las habilidades de sus profesionales en el uso de herramientas digitales, no solo de los aplicativos con los que conviven a diario, sino en la que tiene que ver con la gestión de equipos a distancia, para lo que se programan diferentes formaciones y actividades de motivación que ayuden a mantener viva la identidad y los valores de la compañía, como sesiones sobre salud emocional en el teletrabajo, uso de redes sociales o, de modo más lúdico, concursos online o propuesta de actividades que permitan mantener el contacto entre compañeros de manera extralaboral.

Beneficios añadidos

La implementación del modelo online gracias a la tecnología empleada ha supuesto además un avance en sostenibilidad, reduciendo el uso del papel y consumibles, el consumo de energía, así como la mejora en la calidad del aire de las instalaciones, al ser utilizadas por un menor número de personas de manera simultánea.

Con este paso dado durante la actual pandemia, Legálitas ha demostrado capacidad de respuesta ante las necesidades de sus clientes y, mediante el trabajo a distancia, favorecer la conciliación de sus empleados como una medida que contribuirá al bienestar, al compromiso y a la productividad de la compañía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grupo Sarabia se suma como aliado estratégico del Parque Tecnológico Itaipu - Brasil El Plan Renove llega por primera vez al renting: hasta 166 euros de ahorro mensual 11 años sin muertes en accidentes de tráfico: premio DEKRA Visión Zero para la ciudad española de Siero La importancia de la Psicología en la gestión de la Pandemia, según Alegra Centro de Psicología DocPath Boulder Suite ofrece a usuarios de InfoPrint Designer de IBM una migración rápida y segura