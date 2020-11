Rectificación sobre noticia “Condenan al portavoz de Facua y al ex CM de la Policía a 'tuitear' que han atentado contra el honor de una asesora” La noticia omite que la sentencia del magistrado David Rodríguez Fernández-Yepes condena en costas a la empresaria María Rosa Díez Flaquer en su demanda contra FACUA Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 13:01 h (CET) De conformidad con lo establecido en el 3 de la Ley Orgánica 2/1984, sobre el derecho de rectificación, procedemos a publicar el siguiente texto a petición del interesado. Noticia de referencia elaborada por Europa Press: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20201029165729/condenan-portavoz-facua-ex-cm-policia-tuitear-atentado-contra-honor-asesora



"En el ejercicio de su derecho de rectificación, el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, se ha dirigido a Diario Siglo XXI para aclarar que la noticia firmada por Europa Press publicada por este diario el 29 de octubre en relación a una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 83 de Madrid, que afecta tanto a él como a dicha asociación de consumidores, tiene una serie de inexactitudes y omisiones.



La noticia omite que la sentencia del magistrado David Rodríguez Fernández-Yepes condena en costas a la empresaria María Rosa Díez Flaquer en su demanda contra FACUA, asociación a la que acusó de publicar noticias falsas sobre ella y atentar contra su honor al afirmar que “finge ser asesora de Policía y Guardia Civil” para ofertar cursos de community manager, acusarla de “fraude” y llamarla “timadora”. En el juicio quedó demostrado que ambos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado habían comunicado oficialmente a FACUA que Díez no ha sido nunca su “asesora” ni su “profesora”.



También omite la noticia que la sentencia condena en costas a Díez en su demanda contra la responsable de redes sociales de FACUA, Keka Sánchez, a quien al igual que al resto de demandados reclamaba 60.000 euros.



En lo que se refiere a la estimación parcial de la demanda contra Rubén Sánchez, el secretario general de FACUA quiere aclarar que ha sido condenado por un tuit en el que se calificaba a Díez de “estafadora”. Tuit que en realidad publicó otra de las cinco personas demandadas, G.C.M., ajena a FACUA. Además, el juez ha desestimado la demanda presentada por Díez contra G.C.M. por llamarla “estafadora”, condenando en costas a la demandante.



Asimismo, Rubén Sánchez aclara que el segundo tuit por el que ha sido condenado, en el que ponía de manifiesto que María Rosa Díez tiene varias condenas y vínculos de amistad con el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ya había sido objeto de otra causa, con sentencia firme desestimatoria y condena en costas para la demandante. Por ello, el secretario general de FACUA va a recurrir la sentencia del juez Rodríguez Fernández-Yepes." Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.