Una inmobiliaria diferente en A Coruña

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 10:57 h (CET) La inmobiliaria Será por Casas funciona desde hace más de una década en la provincia de A Coruña y está ubicada en el mismo centro de la ciudad. Isabel Cotelo es la gerente, pero ella prefiere definirse como ejecutiva inmobiliaria "porque soy la responsable de que una venta se realice con todas las garantías para ambas partes. Mi labor no termina hasta que la vivienda ha cambiado definitivamente de manos." Isabel Cotelo, gerente y ejecutiva de la Inmobiliaria Será por Casas, ha implementado un sistema de marketing inmobiliario personalizado que está teniendo muy buenos resultados.

Esta época de alarma sanitaria le ha permitido adentrarse más en nuevos mecanismos de venta y, como ella misma dice, "quiero cambiar esa idea de que una inmobiliaria es un simple intermediario, dónde una persona le acompaña a ver el piso y se queda a cerrar las puertas. Será por Casas es un estudio en el que personas que venden y personas que compran se aseguran un asesoramiento integral y de calidad. El marketing inmobiliario no puede quedarse en adecentar un inmueble, hacer unas buenas fotos y luego subirlo a los portales, que ya todos conocen, y dejarlo allí a su suerte durante meses o, en algunos casos, años."



La personalización que vale para la venta de cualquier otro producto, también es imprescindible en la venta de inmuebles. Por eso es importante mostrar un inmueble como si de un producto se tratara, lo primero saber a qué público va dirigido y en base a eso darle el envoltorio adecuado, colocarlo en el escaparate más adecuado y de la manera más destacada posible. Es el caso de uno de los pisos que Será por Casas tiene a la venta y al que ha dedicado un dominio propio y que puedes ver aquí, luxury.seraporcasas.com. Este sistema posibilita una venta más rápida y limpia, pero además estás dignificando el proceso.



Otro apartado que la inmobiliaria ha añadido a sus servicios es el de la confidencialidad y privacidad. Son apartados cada vez más demandados y que para gestionarlos hay que estar preparados. "Disponemos de un protocolo especial para la gestión de esas propiedades que se deben vender o comprar, bajo la más estricta confidencialidad. Un sistema, perfectamente medido y estudiado, permitirá vender o comprar esa propiedad con total discreción" , cuenta Isabel.



