La Fundación Adecco destinará 150.000 euros para la inclusión laboral de 100 personas con discapacidad

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 11:01 h (CET) La convocatoria está dirigida personas con certificado de discapacidad con edades comprendidas entre los 18 y 64 años. El plazo de inscripción para enviar las solicitudes estará abierto hasta el 27 de noviembre de 2020, a las 14.00 horas. Toda la información para formalizar la solicitud se encuentra disponible en https://fundacionadecco.org/plan-familia/ La Fundación Adecco ha abierto el plazo de inscripción para la solicitud de las ayudas Plan Familia 2021. Se trata de la quinta convocatoria de este proyecto, cuya misión es potenciar la empleabilidad de las personas con discapacidad, siendo el empleo el medio por excelencia de inclusión social.

Esta quinta edición se pone en marcha en un momento de gran incertidumbre social y económica, marcado por la crisis de la COVID-19, que está arrastrando a la exclusión y a la pobreza a hogares que ya se encontraban en riesgo de exclusión antes de la pandemia. Por este motivo, tendrán prioridad las unidades familiares con más dificultades económicas.

“Aún es pronto para calibrar la oleada de pobreza que se viene, pero sí está claro que ahora es el momento de actuar para no dejar atrás a muchas personas en situación de vulnerabilidad. El compromiso de esta convocatoria es, precisamente, apoyar a familias con personas con discapacidad en situación económica crítica, para que puedan seguir avanzando en su proceso de inclusión social y laboral”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Este año, gracias al apoyo de 282 empresas, el Plan Familia destinará 150.000 euros para acompañar a 100 beneficiarios con discapacidad en su camino al empleo, a través de un itinerario laboral personalizado,

Para ello, los consultores expertos de la Fundación Adecco trabajarán con la persona con discapacidad y su familia, de forma integral y con la vista puesta en el largo plazo, con el objetivo de potenciar su autonomía e incrementar su empleabilidad. “El fin último es que la persona con discapacidad encuentre un empleo que le permita iniciar un proyecto de vida independiente, garantizando así su inclusión social”- destaca Mesonero. En este sentido, se combinarán la orientación laboral y el apoyo psicológico con recursos terapéuticos, formativos, profesionales y de “respiro” familiar, que impacten en la esfera de la inclusión laboral.

La convocatoria 2021 está dirigida a personas con discapacidad de edades comprendidas entre los 18 y 64 años, y el plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 27 de noviembre. Durante ese tiempo, las personas interesadas deberán solicitarlas a través de la web de la Fundación Adecco. (https://fundacionadecco.org/plan-familia/).

A lo largo de 2020, 1.816 personas se han beneficiado del Plan Familia.

El empleo, generador de inclusión y bienestar social

La misión de la Fundación Adecco es la inclusión laboral de las personas con discapacidad, conscientes de que el empleo es la única política social sostenible en el tiempo. Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “El empleo es un elemento transversal que impacta en todas las áreas vitales y que cobra una importancia mayúscula cuando la persona tiene discapacidad. Así, no solo es el vehículo que permite independencia económica; también supone un reconocimiento social y autorrealización personal, haciendo posible que las personas con discapacidad se sientan parte activa de la sociedad”.

Asimismo, el directivo añade que: “hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo el tejido empresarial en estos momentos de crisis e incertidumbre, en el que las empresas están demostrando su apoyo sin fisuras a las personas que lo tienen más difícil. En los últimos años se ha avanzado mucho en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero es fácil retroceder si bajamos la guardia, más en momentos de crisis como el que hoy atravesamos”.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

