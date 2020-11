Beyond 2020, los retos y oportunidades de la era pos-covid Comunicae

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 10:53 h (CET) Jornadas online los próximos 16,17,18 y 19 de noviembre y que reunirá a más de 40 líderes de relevancia internacional para analizar la era pos-covid. El evento se desarrollará en cuatro sesiones temáticas: Negocio, Personas, Tecnología y Real Estate. Dirigido a la comunidad global de habla hispana y portuguesa, empresarios, emprendedores, gerentes generales, directores de talento, directores de tecnología, directores de infraestructura Se organiza los próximo 16, 17, 18 y 19 de noviembre, una serie de jornadas online para dar respuesta a la era pos-covid. El evento se desarrollará en cuatro sesiones temáticas: Negocio, Personas, Tecnología y Real Estate. En las jornadas participarán más de 40 líderes de relevancia internacional para analizar los retos y las oportunidades que ha dejado esta crisis.

La pandemia no solo ha puesto en tensión el sistema sanitario, sino también el modelo de vida. Esta situación se produce, por primera vez en la historia a nivel global, tanto a nivel individual como empresarial. Se abre una nueva era, genera grandes oportunidades para, ¡por fin!, vivir una vida más plena, y hacer cosas que tengan realmente impacto positivo en la vida, la sociedad y el planeta.

Beyond 2020 está dirigido a la comunidad global de habla hispana y portuguesa, las sesiones serán principalmente en castellano. El evento será en formato digital y cada día tendrá una estructura muy similar. Comenzarán a las 16.00 hora española y habrá una Bienvenida del Chair y Presentación Keynote Speaker, un Panel compuesto por un moderador y tres expertos y una Entrevista a un empresario de referencia.Todo ello con sus respectivos descansos.

Beyond 2020 refuerza la apuesta por la organización de conferencias internacionales que divulgan el conocimiento experto alrededor del impacto positivo que la arquitectura y el diseño de espacios generan en personas, sociedad y empresas en la nueva era de la transformación digital.

Información e inscripciones: https://thesmartconversations.com/beyond-2020/

Acerca de The Smart Conversations

Una organización sin ánimo de lucro que ha venido organizando conferencias y actividades desde el año 2006 dirigido a la comunidad de habla hispana y lusa en el mundo. El propósito de The Smart Conversations es estar atentos a lo insights que se producen en la sociedad y ver su conexión con los espacios y la arquitectura, buscando impactar a través del diseño en las personas, la sociedad, la economía, la cultura y el planeta. Durante estos años realizadas más de 400 actividades en 15 países con más de 60.000 asistentes.

https://thesmartconversations.com/

Acerca de 3g Smart Group

Multinacional de origen español de servicios de consultoría y diseño, interdisciplinaria, basada en la investigación e implementación de soluciones en procesos de transformación que integran personas, espacios y tecnología. Es una de las firmas de diseño, líder de la industria debido a su innovación, herramientas de diseño y experiencia. Conocida por sus interiores corporativos, la conceptualización y el diseño de espacios de trabajo, de espacios educativos y de espacios retail. Inicia su actividad como 3g office en el año 2000 en España y Portugal, y actualmente está consolidada como grupo en el mercado Ibérico y latinoamericano, con oficinas en: Madrid, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Ciudad de Guatemala, Lima, Lisboa, México DF, Montevideo, San José de Costa Rica, Santiago de Chile y Santo Domingo.

http://3gsmartgroup.com/

Más información:

Departamento de Comunicación 3g Smart Group.

Ana Barrio - 679276752 - abarrio@3gsmartgroup.com

