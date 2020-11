Devo, líder en inteligencia artificial para operaciones de TI en el último Forrester Wave Comunicae

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 10:34 h (CET) Devo, la compañía de seguridad y análisis de datos nativa en la nube, ha sido reconocida como líder en The Forrester Wave™: Inteligencia Artificial para Operaciones de TI, Q4 2020. Dicho informe evalúa 33 criterios específicos en soluciones de IA para Operaciones de TI (AIOps) e identifica los 11 suministradores más significativos Según el informe, "la Plataforma de Análisis de Datos de Devo tiene la capacidad de recoger datos tanto técnicos como de negocio, y de realizar análisis detallados susceptibles de ser utilizados por múltiples tipos de usuarios en toda la empresa. El producto permite también combinar, en un mismo análisis, datos de negocio (por ejemplo, tasas de conversión de ventas o de abandonos de compras) con métricas tradicionales del ámbito tecnológico (por ejemplo, rendimiento de servidores, aplicaciones o redes). La avanzada arquitectura impulsada por algoritmos de Devo permite realizar búsquedas de cantidades ilimitadas de datos históricos y correlacionarlos con datos de tipo streaming en tiempo real".

En el informe también se destacan las características únicas la solución para abordar los cambios en el formato de los datos y enriquecer los resultados de búsquedas a través de la correlación y la agregación de datos en tiempo real. De igual manera, los clientes entrevistados para el desarrollo del informe también valoraron la capacidad de Devo de proporcionar rápidos tiempos de respuesta a los problemas, así como a las mejoras solicitadas en los productos.

"Creemos que nuestro reconocimiento como líderes en este Forrester Wave para AIOps valida nuestro modelo de visibilidad en tiempo real a través de la recogida y análisis de datos en la nube", declara Marc van Zadelhoff, CEO de Devo. "Devo está comprometido con los operadores de TI para ayudarles a gestionar aquellas aplicaciones críticas para sus negocios, así como la alta complejidad de los entornos multi-cloud en los cuales se alojan y ejecutan.

Devo recibió las puntuaciones más altas posibles en 14 criterios, entre ellos el de infraestructura y seguridad en la nube, el de visión del producto, el de enfoque de mercado, el de hoja de ruta o el de modelo comercial.

Para descargar una copia gratuita de The Forrester Wave™: Inteligencia Artificial para Operaciones de TI, Q4 2020, pincha aquí

Sobre Devo

Devo, la compañía de seguridad y análisis de datos nativa en la nube, pone todo el valor de los datos al servicio de los equipos de seguridad y operaciones de las empresas. Sólo la plataforma de Devo ofrece una eficaz combinación de visibilidad en tiempo real, análisis de alto rendimiento, escalabilidad, compartición de recursos y cotención de costes, aspectos clave para la monitorización y supervisión de las operaciones de negocio mientras las empresas aceleran su transición a la nube. Fundada en España en 2011, y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo está respaldada por Insight Partners, Georgian, and Bessemer Venture Partners. Para más información visite www.devo.com

Contacto:

Devo Technology

Shannon Todesca

shannon.todesca@devo.com

+1 (781) 797-0898

AxiCom para Devo Technology

devo@axicom.com

+34 646 260 354 (Marta Cuenca)

+34.608 271 853 (Iván Vicente)

+34.609 265 146 (Joselyn Constantino)

