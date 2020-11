Lluís Segura, director de cine y escritor: «Espero que haya muchas más novelas sobre el confinamiento y sobre los tiempos del coronavirus en general».

Lluís Segura (1973) es un director de cine formado en la prestigiosa ESCAC de Barcelona que ha saltado de la gran pantalla a la literatura. Después de rodar su propia película para Netflix, El club de los buenos infieles, de realizar numerosos anuncios televisivos y de ser el asesor creativo de directores como Juan Antonio Bayona, decide irrumpir en el mundo editorial con una novela que a todos nos será cercana: Contagiado de Amor.



Contagiado de amor es un drama lleno de risas y una comedia llena de lágrimas que narra el confinamiento de un escritor con su ligue de Tinder. ¿Cuántas situaciones rocambolescas no se habrán dado de este tipo durante los días que pasamos en casa para combatir esta pandemia mundial? Lo que iba a ser una noche distendida se convierte en un periodo de aislamiento que no solo incluye al ligue del protagonista sacado de la famosa aplicación de citas, sino también a la hija de esta.



Aplausos, mascarillas, duelos y esperanzas en una novela que, quizás, también vuele de las páginas a la pantalla próximamente.

¿Qué nos puedes contar acerca de tu libro, Lluís? Se trata de una autobiografía de ficción. ¿Qué significa eso? Pues la verdad es que no lo sé porque en realidad el término no tiene mucho sentido. ¿Si es autobiográfico como puede ser ficción? Bueno, en el libro cuento mis experiencias durante el confinamiento y mi manera de verlo, pero utilizo una historia divertida y canalla para ello.



Contagiado de amor trata de la historia de Carlos, un escritor soltero empedernido (mi alter ego) que tiene una cita con una chica en su casa (el alter ego de mi pareja) y se quedan atrapados durante 64 días debido al estado de alarma. Los familiares de ella se ponen muy enfermos (cosa que ocurrió en la realidad) y no paran de pasar cosas extrañas (cosa que también ocurrieron en la realidad) que impiden que la chica se vaya de casa y vuelven loco al protagonista. Es un libro muy actual que pretende divertir y a la vez tratar temas tremendos como la perdida de los seres queridos, el amor verdadero o los tiempos que corren.



Eres cineasta de profesión, ¿verdad? Y según me has comentado, con Contagiado de amor intentaste usar la fórmula Pixar: «por cada lágrima una sonrisa». ¿Nos explicas esto?

Los hechos que nos ocurrieron durante el confinamiento son muy dramáticos, pero no quería escribir un libro farragoso y pesimista. Quería escribir un libro lleno de emociones pero que fuera sobretodo muy divertido y agradable de leer. Me acordé de las películas de Pixar, que tratan temas muy duros, pero de una manera divertida y me acordé de una entrevista en la que su creador decía que el secreto de sus películas era la formula de «por cada lágrima una sonrisa». Hice lo mismo con el libro y creé una estructura muy exigente en la que después de cada escena de pura comedia viene una escena de drama y, después, una de comedia, y así sucesivamente.



En Netflix se puede visionar tu película El club de los buenos infieles. ¿Qué es más fácil escribir un libro o hacer una película?

Ambas cosas son dificilísimas, pero, en general, escribir un libro puede ser infinitamente más rápido y económico que hacer una película. Otra cosa muy interesante de escribir un libro es que para hacer una película necesitas un equipo de cientos de personas, en cambio para hacer un libro te basta con unas pocas. Eso se traduce a menos gente opinando y una mayor libertad de movimiento. Además, la crítica siempre suele decir que el libro es mejor.



Muchos editores me comentaban hace algunos meses que están a la espera de esas grandes novelas que se deben haber escrito sobre el confinamiento y, quizás, durante el confinamiento. Un boom de este tipo de literatura, ¿puede ser bueno o malo para tu novela?

La verdad es que yo también espero que haya muchas más novelas sobre el confinamiento y sobre los tiempos del coronavirus en general. ¿Te imaginas que todo lo que supiéramos sobre el amor fuera a través de lo que nos cuentan los periodistas, los científicos y los políticos? Esto es un poco lo que pasa con el coronavirus. Es urgente que los artistas empiecen a hablar del tema, que se construyan historias y obras de arte. Necesitamos que los artistas empiecen a hacer libros, películas, obras de arte sobre el tema o nos perderemos una visión muy importante del asunto. Creo que mi libro es pionero en el tema. ¿Quizás el primero? Espero que nadie se apodere de ese merito. En todo caso mi familia y mis amigos siempre lo sabrán ;)



¿Escribiste la obra durante el confinamiento?

La obra es autobiográfica y el 90% de lo que ocurre pasó de verdad. Mi pareja y yo vivimos casi todo lo que pasa en la novela. A medida que iban avanzando los acontecimientos me iba dando cuenta de que lo que nos estaba ocurriendo era digno de explicarse así que por las noches empecé a tomar notas de lo que había pasado durante el día. Cuando se terminó el confinamiento, tuve un segundo confinamiento, esta vez voluntario para escribir la novela. La terminé en un mes y medio.



Lluís, ¿te gustaría llevar esta historia al cine? ¿Te lo has planteado? Claro que sí. Creo que el formato más adecuado sería una mini-serie. La verdad es que ya me he puesto en contacto con una productora y estamos preparando el guion.