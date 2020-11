El auge del suelo de parquet de clic, según Top Parquet Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 15:25 h (CET) Gracias a estar formados por una de las materias primas de mayor calidad -la madera-, los suelos de parquet se reinventan y toman ventaja como la opción más instalada en hogares “Es una de las tipologías más crecientes en el sector, y una variedad un tanto peculiar, que viene a seguir sumando razones por las que no podemos negarnos a instalar parquet en nuestro espacio”. Así lo define, Aitor Giménez, asesor técnico y gerente de Top Parquet, empresa dedicada a la instalación de suelos de parquet -y de éste, concretamente- desde hace más de veinte años; aunque el control del negocio, que le viene de familia, lo tomó hace poco más de uno junto a su socio, Sebastián Vargas, con quien -se les ve- disfrutan de esta profesión.

Expertos en sustituir el pavimento de casas particulares, empresas y/o comercios; si algo han aportado a la nueva versión de la instalación de parquet son ganas, conocimiento y un valor añadido, a veces, difícil de encontrar: sinceridad. No todo se basa en vender tablas de madera, sino en entender porqué éstas son óptimas y hacen bien, según las necesidades que se puedan tener. Y de ello saben. Mucho. El asesoramiento fiel y de calidad es una carencia en búsqueda y captura en el mundo empresarial, y estos profesionales han sabido recuperarlo para su negocio y sacarle el provecho meritorio para conseguir ventas (no se va a negar), pero también, credibilidad y confianza.

Si se va a hacer, ¡hacerlo bien!

La instalación de parquet abarca un mundo inexorable y muy extenso. Las propiedades que aportan estos suelos los han catapultado a una demanda -al alza y exigente- que precisa, con urgencia, de expertos que sepan guiar y llevar a cabo el proyecto. Existen infinidad de modalidades y productos de diferentes calidades donde escoger. Opciones y posibilidades con las que enfocarse en la comodidad, o buscar sorprender. Sea como sea, una de las especialidades de Top Parquet es el parquet con sistema de fijación por clic, formato más novedoso de los últimos tiempos, que destaca por el procedimiento de colocación y por los múltiples beneficios que aporta a cada instalación; tarea que desarrollan con creces sus técnicos, con años de inmersión en el sector.

Además, otro punto incuestionable por el que velan, es la calidad del material. Entre las muchas oportunidades que ofrece, instalar un suelo de parquet que termine por decepcionar al poco tiempo, no interesa. Sin exagerar el presupuesto y siendo conscientes de la realidad que presentan las distintas tarimas y tablas, en Top Parquet ayudan a encontrar el suelo perfecto con el equilibrio racional entre calidad y precio, acompañando a lo largo del proceso de elección, instalación y mantenimiento.

Una doble apuesta segura

Echando la vista atrás, la historia del parquet, ciertamente, es corta. Quizás, por esta razón, a veces, todavía pesen los motivos para desconfiar de él y replantearse si es, o no, la elección acertada. Los avances tecnológicos, incluso de la propia sociedad en su adaptación a esos cambios, han permitido dar saltos agigantados, en muchos sectores, inimaginables. El del parquet es uno de ellos. Su breve, pero rápida evolución, lo ha llevado a convertirse en el suelo que más se escoge para colocar en este último decenio. Sus firmes características le dan esa ventaja, y su constante progreso, el peso indispensable para convertirse en el suelo del futuro.

Apostar por el parquet deviene la jugada maestra del momento, en esta mano de póker de suelos. Hacerlo junto a una empresa que respete y valore una opinión, así como ejerza su labor debidamente, el all-in definitivo.

