JOYclub y Sex Academy se unen para educar sobre el orgasmo femenino Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 15:01 h (CET) En pleno S.XXI aún hay muchos temas que se escapan. Uno de ellos: hablar abiertamente de sexo y en especial, de los orgasmos femeninos. Así lo ha demostrado JOYclub, comunidad basada en la sexualidad liberal, que se ha unido a Sex Academy para ofrecer el novedoso taller Orgasmos: todo sobre el clímax, en el MEAM de Barcelona, para tratar sin tapujos de esto que tanto hace disfrutar Orgasmos femeninos: los protagonistas

El orgasmo es el éxtasis al que todos ansian llegar. Y el orgasmo femenino ha sido el protagonista de este taller: ese clímax de placer que tiene tantas posibilidades gracias a la vagina -órgano con 6 agujeros- y las 8.000 terminaciones nerviosas del clítoris, justo el doble que en los hombres. Así se ha desvelado en este taller donde han compartido las diferentes técnicas que pueden conducir al orgasmo para poder sacarle el mayor partido, tanto en pareja como en solitario.

En el curso, también se han conocido no sólo los puntos de placer de la vulva sino de todo el cuerpo en esta sesión, además de las fases de la respuesta sexual, las diferentes maneras de experimentar esta ansiada convulsión, las distintas zonas erógenas del cuerpo y los caminos hacia el clímax, los puntos sensibles y cómo estimularlos, cuáles son los mejores juguetes y posturas para cada uno… ¿Se pone la miel en los labios? Pues es algo de lo más natural y presente en el día a día. Por ello, qué mejor que introducirnos en la materia y apostar por una educación sexual de calidad, profesional y divertida a través de talleres como estos. Y es que, como se suele decir, el saber no ocupa lugar y, si es sobre estos temas, ¡menos!

Hablan los profesionales. Apostando por una educación sexual de calidad

Laila Pilgren, fundadora de Sex Academy, incide en que “tenemos terapeutas para resolver nuestros problemas sexuales y pornografía como referencia muy poco real del sexo, es fundamental que tengamos un sitio donde simplemente puedas ir a informarte y aprender igual que lo harías con cualquier otra cosa, como aprender inglés”. Según la formadora del curso, Alba Povedano, todavía “hay mucho desconocimiento. Por ello, es una buena plataforma para seguir formándonos y entender qué pasa en nuestro cuerpo”. Además, insiste en que “es muy importante no pensar que lo sabemos todo simplemente por tener una buena experiencia sexual. Siempre se puede saber mucho más”.

Al fin y al cabo, “ser sex positive es tener calidad de vida, salir de los estigmas y tabús que hay entorno al sexo y vivir una sexualidad como algo natural”, opina la influencer Imna Brownie. Para ello, tener una buena comunicación y transparencia de las partes implicadas es algo clave, además de una buena formación en manos de expertos en la materia.

En definitiva, apostar por una educación sexual de calidad, profesional y divertida es algo que hay que introducir en la vida cotidiana para sacar el máximo partido a la vida sexual.

“Aún queda mucho trabajo por hacer. Ofrecer talleres, charlas, ponencias de manera abierta sobre sexo es una buena alternativa y algo que tendría que ser habitual. Además de conocer nuevas técnicas y pasos para disfrutar, es un punto de encuentro para aprender”, opina Cecilia Joyce, portavoz de JOYClub.

Vídeos

El orgasmo femenino



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grupo Natural Optics digitaliza sus procesos de contratación La Limusina de la Navidad llega a Madrid Recolocación de profesionales afectados por el COVID. Talio colabora en el Proyecto 3R Empresa Neutrino Energy - El reverdecimiento de la energía Ofertia se incorpora a Mediapost en su apuesta por el drive-to-store digital