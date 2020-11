¿Cuáles son los mejores gimnasios de Madrid? según Daforce Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 14:21 h (CET) Ir al gimnasio parece una tarea necesaria y obligatoria en la agenda del adulto contemporáneo (así este la cumpla, o no) pues, aunque la salud es primordial, la buena condición física es importantísima en esta cultura cuyos estándares de belleza son bastante globalizados, superando incluso el interés por la salud Conscientes de ello, crecen y crecen los espacios destinados a realizar entrenamientos físicos de todo tipo, dirigidos a diferentes sectores de la población. Por consecuencia, se presenta la siguiente lista de los mejores gimnasios de Madrid, diseñada en base a criterios como atención 24/7, lujos, costos accesibles, esperando sinceramente que sean de utilidad para aquellos que piensan que nunca es tarde para comenzar a entrenarse.

1. Gimnasios en Madrid con Horarios 24/7

No hay nada más útil que un servicio las 24 horas, y que esté disponible absolutamente todos los días del año, lo que da perfectamente la opción de entrenar en cualquier momento. En Madrid existen muchas opciones de este tipo, pero entre ellas destacan:

Supera24 Fitness

Con 20 años de experiencia, este gimnasio 24/7 cuenta con todo tipo de maquinarias, como por ejemplo máquinas multiestación, además de ello, ofrece atención personalizada, y resalta por poseer una excelente un área de casilleros y duchas.

Infinit Fitness

Este gimnasio es bastante popular por su atención ininterrumpida, de igual modo, posee todo tipo de maquinarias de máxima calidad, a lo que se le suman servicios especiales de TV y Wifi, pero, además, ofrece actividades colectivas en ciertos horarios tales como Cross Training, Bootcamp, Ritmos Latinos, Yoga, Pilates.

F19 Basic Fitness

Desde su fundación llegó para quedarse, y aunque no son gimnasios amplios y ostentosos cuentan con varias sucursales en Madrid, las cuales son bastante populares, pues han logrado integrar satisfactoriamente el Brooklyn junto con el Fitboxing.



2. Gimnasios en Madrid a bajo costo

En Madrid existe la particularidad que se pueden encontrar excelentes gimnasios a un costo realmente accesible, como para que nadie tenga la excusa de no trabajar duro por la salud y la figura deseada:

Body factory Gran vía

Este gimnasio, aunque modesto, posee su propia sauna, además de una gran variedad máquinas de buena calidad en buen estado, es de destacar que cuenta con atención personalizada llevada a cabo por monitores.

Holiday Gym

Con más de 30 años de experiencia en el tramo, que avalan sus excelentes servicios, este gimnasio favorito por muchos mantiene un precio muy accesible sin desmejorar por ello su indiscutible calidad.

Basic Fit

Es un gimnasio que se ha popularizado totalmente en Madrid, de hecho, hay más de una docena en la ciudad, siendo el favorito de muchos por sus excelentes costos, pero además por sus diversas sesiones entre las que destacan: Body Pump, Body Combat, y yoga.

3. Gimnasios muy lujosos



Reebok Sports Club. La Finca (Madrid)

Ampliamente conocido como el gimnasio de las celebridades y estrellas, cuenta con los servicios más lujosos y exclusivos, además de equipos con tecnología de punta, como maquinas anti gravitatorias, que le hacen justicia a su fama.

Entre las opciones que ofrece destacan el entrenamiento outdoor con pistas de pádel, fútbol y basket, escuela infantil, piscinas interiores y de exteriores, campamento, rocódromo y ring de boxeo.

Metropolitan

Poseen amplios espacios exclusivos totalmente vanguardistas, lujosos, y modernos, con actividades varias como fitness con tecnología de última generación, salas de actividades dirigidas, spa, pistas de pádel, piscina y solárium.

Carolihealth

Ubicados en los hoteles más exclusivos, especialmente en el Madrid hotel Wellington, estos gimnasios combinan actividades como yoga, fitness, wellness, nutrición, spa y coaching, servicios muy concurridos por las celebridades, y todos aquellos para los cuales la estética, el lujo y el glamour van de la mano.

