Youth Lab lleva al canal farmacia la crema antiarrugas que hará que nunca se necesite botox

martes, 3 de noviembre de 2020, 14:01 h (CET) La familia de productos Wrinkle Erasure Cream cuenta con crema facial, contorno de ojos y sérum Con los años la piel necesita mejores tratamientos. Los primeros cambios aparecen a los 30 años, se van haciendo más patentes a los 40 y de los 50 en adelante es necesario abordar un plan completo de acción para mantener la piel fresca y bonita.

Para facilitar esta tarea, Cosmética Pharma acaba de introducir en el canal farmacia un tratamiento totalmente natural que borra las señales del envejecimiento y ayuda a eliminar esas imperfecciones.

Se trata de la línea Wrinkle Erasure Cream de la marca Youth Lab, un familia de productos compuesta por crema facial, contorno de ojos y serum.

Youth Lab Wrinkle Erasure Cream SPF10, de 50 ml. es una innovadora crema anti-envejecimiento para todo tipo de cutis, especialmente desarrollada para reconstruir y fortalecer la cohesión y la densidad de la piel, al mismo tiempo que alisa arrugas y restaura su brillo natural. Esta crema, que asegura un efecto prolongado -24 horas- cuenta con una composición única que contiene péptidos Elapfin bioiméticos, que reconfiguran la forma facial y proporcionan un efecto lifting. Cuenta además con aminoácidos hialurónicos que suavizan y rellenan las líneas finas e hidratan la piel y vitamina E, que proporciona un efecto antioxidante y restaura su elasticidad.

Además, para las más interesadas en la cosmética natural, esta crema está formulada sin gluten ni parabenos. PVP: 34,99 €

Youth Lab Wrinkle Erasure Cream For Eyes SPF10 de 15 ml. es una crema ricamente formulada para la delicada zona del contorno de ojos, que reduce la aparición de arrugas y patas de gallo. Su fórmula exclusiva cuenta con Hexapeptide (receptor contra BioAging), extracto vegetal de células madre y aminoácidos bio-miméticos, que rellenan las arrugas e hidratan instantáneamente el contorno de ojos.

Gracias estos ingredientes, reconstruye la barrera natural de la piel y mejora la circulación micro y linfática del párpado inferior, minimizando la aparición de ojeras, hinchazón y flacidez. El escualeno, la vitamina E y el extracto de aceite abisinio restauran la elasticidad y aseguran su humedad de la piel, devolviendo luminosidad y suavidad al delicado contorno de ojos.

Al igual que la crema Wrinkle Erasure de Youth Lab está formulada sin gluten ni parabenos, lo que la hace ideal para todo tipo de pieles. PVP: 29,99 €

Restoring Serum de Youth Lab, de 30 ml. es un suero anti-envejecimiento para todo tipo de cutis, especialmente desarrollada para restaurar el brillo y luminosidad de la piel. Un producto maravilloso de efecto lifting inmediato que mejora visiblemente el óvalo de la cara a largo plazo, dejando el cutis más suave, firme y elástico.

Este producto de la marca Youth Lab contiene entre otro ingredientes vitamina C estabilizada para reducir decoloraciones y mejorar la luminosidad del rostro.

Esta fórmula concentrada y dermatológicamente testada, no contiene parabenos, gluten ni sulfatos, ni es comedogénico. PVP: 39,99 €

Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la medicina y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica mascarillas faciales para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; sérum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

Cosmética Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

