Los músicos profesionales presentan un estudio sobre el impacto de la Covid-19 y exige un Plan de Reconstrucción 3 de cada 4 músicos ha sufrido una disminución de la actividad de más del 90% respecto al mismo periodo del 2019

martes, 3 de noviembre de 2020

martes, 3 de noviembre de 2020, 12:09 h (CET) El estudio determina que 3 de cada 4 músicos ha sufrido una disminución de la actividad de más del 90% respecto al mismo periodo del 2019, 1 de cada 3 no tienen ningún concierto apalabrado o contratado para el último trimestre del 2020 y 3 de cada 4, ninguno para la primera mitad del 2021. Datos que empeorarán con las nuevas restricciones.



También revela que ni 2 de cada 10 músicos han podido acogerse al paro extraordinario para artistas o al cese de actividad para autónomos. A esta alarmante situación se suma la absoluta falta de regulación del entorno digital.





Según los datos de la reciente encuesta realizada por la Unión de Músicos Profesionales (UMP) a casi 1000 músicos para conocer el impacto de la Covid-19 en la profesión, 3 de cada 4 músicos ha sufrido una disminución de la actividad de más del 90% respecto al mismo periodo del 2019, 1 de cada 3 no tienen ningún concierto apalabrado o contratado para el último trimestre del 2020 y 3 de cada 4, ninguno para la primera mitad del 2021. Datos que sin duda van a empeorar con la reciente declaración del Estado de Alarma, las nuevas restricciones y las consiguientes cancelaciones que ya han empezado a sucederse.



Además, ni 2 de cada 10 músicos han podido acogerse al paro extraordinario para artistas o al cese de actividad para autónomos, situación debida a la manifiesta falta de ordenación y regulación normativa de la profesión en las últimas décadas, junto con la existencia de numerosas empresas pantalla de facturación que copan las contrataciones de los músicos.



A esta alarmante situación se suma la absoluta falta de regulación del entorno digital, produciéndose la paradoja de que en el momento en que el consumo musical a través de las redes sociales, las plataformas digitales y el live streaming despega, los beneficios económicos que se generan para los músicos en materia de retribuciones directas y liquidaciones de derechos de propiedad intelectual son mínimos o directamente nulos.



Ante este panorama, los músicos profesionales exigen que se aborden de manera inmediata una serie de políticas concretas para fomentar la actividad de la música en directo, a la vez que se implementan reformas estructurales y normativas para que la profesión de músico resulte viable, ya que ante la situación actual, los músicos se ven empujados a cambiar de profesión para subsistir.



Es por ello que la UMP ha presentado al Gobierno un Plan de Reconstrucción con tres objetivos:



Preservar, fomentar y favorecer el trabajo de los músicos.



Ofrecer la debida protección social y mejorar la situación económica y laboral de los músicos estableciendo un nuevo marco legislativo adecuado a la profesión actual.



