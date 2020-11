Publicado un libro sobre reflexiones y experiencias que anima al lector a "terminarlo" de escribir Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 09:01 h (CET) CapitánPeri (Javier Periáñez), empresario, conferenciante, consultor y Presidente de Honor de EMPREAN (Asociación de Emprendedores y Empresarios Andaluces) es el autor de "Lánzate a la Vida", un libro para "Vivir Viviendo" y que el lector lo siga llenando de Vida Peri, CapitánPeri, argumenta que la mayoría de los libros son para leer… y solo se leen una vez. Sin embargo, “Lánzate a la Vida”, además, favorece la reflexión, invita a participar y puede acompañar siempre. Es como un borrador de experiencias que se convierte en un libro propio a medida que el lector lo lee una y otra vez y va aportando opiniones, reflexiones y consideraciones personales.

Vivir es Emprender... la VIDA, comenta el autor, invitando con su libro a reflexionar sobre valores, conceptos y aspectos de la vida que ayudan a gestionar emociones con confianza y a vivir abordando las circunstancias con espíritu constructivo y actitud positiva.

En esta obra, Peri aborda diferentes temas sobre el crecimiento personal de manera sencilla y condensada, usando un lenguaje ameno y comprensible para cualquiera. En concreto, los razonamientos y reflexiones incluidos en Lánzate a la Vida versan cuestiones tan diversas como la empatía y las innegables ventajas que se derivan de comprender a los demás; el emprendimiento entendido como actitud humana en cualquier ámbito de la vida, y no solo en el empresarial; la importancia de vivir el presente; el mensaje de que el verdadero éxito es aquel que se deriva de encontrar la felicidad; la necesidad de aprender para aumentar la consciencia; la importancia que tiene confiar en los demás; el ego y el apego como sentimientos que conviene tener controlados; y, cómo no, de la importancia que tienen las emociones cuando interpretamos lo que sucede alrededor.

Para que la interacción provocada por sus reflexiones sea la mayor posible, tras cada una de sus propuestas, CapitánPeri dispone un espacio en blanco para que el lector pueda escribir sus propias ideas, lo que le sugiere lo que acaba de leer, una invitación generosa a que la lectura de este libro no sea un monólogo sino, en la medida de lo posible, un diálogo fructífero.

En definitiva, ahora más que nunca, "Lánzate a la Vida", un libro para leer, reflexionar, acompañar, participar… y por supuesto regalar.

https://capitanperi.com/producto/lanzate-a-la-vida/

