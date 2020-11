Todo preparado en Orlando para el regreso de la NBA El 30 de julio se reanudará la competición en la liga de baloncesto más popular del mundo Redacción Siglo XXI

martes, 3 de noviembre de 2020, 10:01 h (CET)

22 equipos están ya preparados en Orlando para jugar por los puestos que dan acceso a los playoffs dentro de un contexto nunca antes visto. Los partidos se jugarán en el ESPN Wide World of Sports Complex, un complejo deportivo situado en Disney World, Orlando, que ofrece una extensión superior a un kilómetro cuadrado y varias canchas para disputar encuentros de forma simultánea, además de unas instalaciones deportivas perfectas para acoger las sesiones de entrenamiento de las distintas franquicias y opciones de alojamiento para los jugadores, cuerpo técnico y demás trabajadores de estas.



Destaca el HP Field House, un recinto cerrado con un área de 6.500 metros cuadrados y un aforo de 5.000 localidades, que ya sabe lo que supone acoger eventos de esta magnitud y ofrece los recursos técnicos necesarios para una retransmisión que este año va a ser más necesaria que nunca. Ha sido la sede de partidos de la Women’s National Basketball Association y de la National Collegiate Athletic Association, además de contar con una relación directa con la NBA, ya que acoge el Jr. NBA Global Championship desde 2018.



Al Field House hay que sumar otros dos centros en los que se apoyará la organización: el Visa Center, un complejo que se estrenó en 2008 y que cuenta con posibilidades para configurar un máximo de seis canchas de baloncesto en paralelo; y el The Arena, un estadio multifunción que ya se ha preparado para que permita la celebración de partidos de basket y que es el más moderno de los espacios mencionados, ya que su inauguración se produjo en 2018.



Para la selección de los 22 equipos que estarán presentes en el ESPN Wide World of Sports Complex, la junta de propietarios de las franquicias de la NBA tuvo una reunión en la que se aprobó el formato del regreso de la competición. En una votación que finalizó con un 29-1 a favor, se decidió que el grupo que viajaría a Orlando estaría formado por los ocho equipos con mejor ratio de victorias de cada una de las conferencias y los seis que estuviesen situados a una distancia inferior a los seis partidos del octavo clasificado de las mismas. Teniendo en cuenta estas condiciones, la lista final de participantes será la siguiente:



ESTE

Milwaukee Bucks

Toronto Raptors

Boston Celtics

Miami Heat

Indiana Pacers

Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets

Orlando Magic

Washington Wizards



OESTE

Los Angeles Lakers LA Clippers Denver Nuggets Utah Jazz Oklahoma City Thunder Houston Rockets

Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans

Sacramento Kings

San Antonio Spurs

Phoenix Suns



Estos 22 equipos jugarán ocho partidos para determinar la configuración final de las eliminatorias que dan acceso a las Finales, cuya fecha límite quedó establecida para el 13 de octubre, aunque se prevé que no será necesario agotar el plazo. La temporada regular finalizará oficialmente el 14 de agosto y tras un parón de tres días, los Playoffs arrancarán de forma oficial el 17 de agosto, lunes.



En lo que respecta a lo estrictamente deportivo, todos los pronósticos de la NBA parecen dar como principal favorito a Los Angeles Lakers, pero la diferencia que los separa de los Bucks es realmente pequeña. Los partidos que inaugurarán el retorno de la competición el viernes 30 de julio serán el Utah Jazz-New Orleans Pelicans (programado para las 00:30 h CEST del sábado en España) y el plato fuerte de la jornada, el Lakers-Clippers (programado para las 3:00 h CEST). Tras esta primera jornada se disputarán otros seis encuentros, con el Houston Rockets-Dallas Mavericks como plato fuerte.

