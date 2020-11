El nuevo juego de Riot FORGE, Alzaos contra la ruina, se lanza para consola y PC en 2021

Ruined King: A League of Legends Story™ estará disponible para consola y PC a principios del próximo año Riot Forge ha anunciado hoy que Ruined King: A League of Legends Story™ estará disponible para consola y PC a principios de 2021. Por primera vez, el universo de League of Legends estará disponible para consolas, así que podréis disfrutar de Ruined King en Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One, Steam® y Epic Games Store y, más adelante, también en PlayStation®5 y Xbox Series X y S. Quienes tuvieran ya la versión de PlayStation®4 o Xbox One, podrán actualizar sus versiones gratis.





"Ruined King es una forma estupenda de expandir el mundo de Runaterra tanto para jugadores nuevos como para los más fieles a League of Legends (LoL)", ha comentado Leanne Loombe, directora de Riot Forge en Riot Games. "Ruined King será el primer juego para un solo jugador que llevará el universo de LoL a consola y PC. Estamos deseando que podáis adentraros en estas historias y campeones de los que tanto hemos disfrutado a lo largo de los años y que podáis embarcaros en esta nueva aventura con nosotros".



Ruined King: A League of Legends Story está desarrollado por Airship Syndicate (los creadores de Battle Chasers: Nightwar y Darksiders Genesis, con el legendario ilustrador de cómics Joe Madureira al frente) y es el primer videojuego que publica Riot Forge. Este trepidante RPG por turnos para un solo jugador pretende atraer a jugadores nuevos al universo de LoL y a aquellos que conocen bien su historia para que disfrutéis desentrañando sus misterios.



La historia se desarrolla en dos regiones de Runaterra: Aguas Estancadas, una ciudad portuaria que alberga a cazadores de monstruos marinos, bandas portuarias y contrabandistas de todo el mundo; y las Islas de la Sombra, una tierra que sufre la maldición de la Niebla Negra, una bruma que cubre el archipiélago y corrompe a todo aquel con quien entra en contacto. Para derrotar a este enemigo misterioso y común, tendréis que conformar un equipo de campeones de League of Legends de lo más variopinto: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri y Pyke.



"No hemos querido desaprovechar la ocasión de trabajar con Riot Forge para expandir el mundo de Runaterra", ha asegurado Joe Madureira, director ejecutivo de Airship Syndicate. "Estos son algunos de nuestros campeones favoritos, y estamos deseando que los jugadores comprueben cómo hemos hecho que estos personajes, criaturas y paisajes de Runaterra cobren vida".



Riot Forge ofrecerá más información sobre Ruined King: A League of Legends Story en diciembre. Para repasar las novedades, visitar https://ruinedking.com/es_ES/.