10 cosas únicas para hacer en Vietnam, según viajareavietnam.com

Para sacar el máximo partido a la estancia en Vietnam, Viajareavietnam recomienda 10 pasos a seguir para que el viaje sea lo más placentero posible Viajar a Vietnam y recorrer las mejores playas y paisajes del esta hermosos país oriental en 10 pasos.

10. Ver el amanecer en Mui Dien en vez de en Halong Bay

La bahía de Halong es una de las más bellas atracciones turísticas de Vietnam, y por eso se debería visitar Mui Dien esta vez. Hay muchas posibilidades de que sea una gran sorpresa debido a la superpoblación. Mui Dien tiene un faro centrado en el corazón de sus escarpadas costas desde donde se puede ver ver el mejor amanecer de la historia.

9. Mientras que Phong Nha-Ke Bang grita belleza, Tam Coc es más sutil al respecto

Phong Nha-Ke Bang no abandonará los titulares de los periódicos mientras la cueva de Son Doong siga siendo la cueva natural más grande del mundo. Visitar Phong Nha-Ke Bang es una de las primeras cosas que se hacen en Vietnam.

Tam Coc tiene voz y voto, porque está rodeado de hermosas montañas y exuberantes verdes a ambos lados, lo que permite el perfecto recorrido en barco.

Es el mejor lugar para visitar cerca de Hanoi al quedarse queda allí.

8. Subir a la montaña Bach Moc Luong Tu

Las Montañas de Mármol son una impresionante cadena alpina en Da Nang-te donde se encuentran fáciles caminatas a las cuevas y estatuas de mármol en la cima. El lugar tiende a estar lleno de gente y no es para excursionistas experimentados. Si hay un lugar que aún no se ve afectado por la contaminación, las multitudes, y también ofrece experiencias inolvidables de senderismo, ese es la montaña Bach Moc Luong Tu.

7. Navegación en kayak en el lago Ba Be

Justamente llamado como la "Perla del Noreste de Vietnam", el lago Ba Be es un puro placer para los ojos y un alma amante de la naturaleza. Excursiones al lago nacional de Ba Be, ruta en kayak en los árboles de moras intensamente aromáticos y viaje con un té fuerte a uno de los pueblos locales cercanos.

6. Excursión de un día a las cascadas de Ban Gioc

Situadas en el río Quay Son, las cascadas Ban Gioc son una impresionante atracción natural en Vietnam. Se trata de un lugar para visitar cerca de Hanoi para escapadas cortas, Ban Gioc es una elección perfecta.

5. Subirse a una moto y descubrir el Leh Ladakh de Ha Giang-Vietnam

El paso de Ma Pi Leng es un rompecorazones oficial de los entusiastas de los viajes por carretera. Se alquila una moto, se cubre el impresionante sendero que se extiende entre Dong Van y Meo Vac, mientras se observan los irresistibles lugares donde se debe detener.

4. Valle de Muong Thanh

Caminar por el valle de Muong Thanh es una de las mejores cosas que se pueden hacer en Sapa. Pero jau que prepararse para explorar lo que hay más allá y Sapa revela atracciones no turísticas. Se puede descubrir las numerosas aldeas tribales cercanas, recorrer el paso de Tram Ton y terminar el viaje con una visita a la cueva de las hadas.

3. Visitar la isla de Ly Son

La isla de Ly Son es todo sobre playas prístinas enmarcadas por idílicas formaciones rocosas. Si hay planes de pasar tiempo en solitario, lejos del ajetreo de las ciudades de Vietnam, hay una escapada a esta exótica isla.

2. Festival del Amor Khau Vai

Vietnam es popular por sus tradiciones milenarias y su vibrante cultura. La asistencia a un festival tradicional, preferiblemente en una de sus aldeas tribales es maravilloso. Descubrimiento de la cocina local, cómo celebran los vietnamitas y, en pocas palabras, cómo viven los locales la vida. El mercado del amor de Khau Vai es uno de esos lugares únicos para visitar en Vietnam, el festival está dedicado a los amantes que no pudieron reunirse en matrimonio.

1. Comida típica Pho

Pho es un plato absolutamente delicioso que se debería comer en el viaje a Vietnam.