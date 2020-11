Worldline da la bienvenida a Ingenico para crear un nuevo líder mundial en servicios de pago Comunicae

lunes, 2 de noviembre de 2020, 12:15 h (CET) Gracias a la unión con Ingenico, Worldline suma proyección mundial a su condición de líder europeo en servicios de pago y está dentro de los líderes internacionales. Worldline asume el compromiso de ofrecer soluciones de pagos que posibiliten un crecimiento económico sostenible y refuercen la confianza y la seguridad en la sociedad Gracias a su presencia mundial y su apuesta por la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, Worldline se dispone a acelerar el desarrollo de la industria europea de los pagos generando nuevos métodos de pago, nuevas formas de vida y de hacer negocios.

Los comercios esperan soluciones y servicios que respalden su esperado crecimiento y una gama más amplia de capacidades de pago digital para lograr eficiencias operativas y una mejor experiencia del cliente a través de:

Soluciones de pago integradas de última generación

Tecnologías avanzadas

Capacidades de innovación reforzadas

Presencia mundial ampliada “Este es un gran hito para Worldline, ya que refuerza de manera decidida la propuesta de valor de nuestro negocio. Con la progresión global, y ahora además las capacidades globales, nos permite reformar completamente nuestro grupo para apoyar, ahora más que nunca, a nuestros clientes, comercios y bancos en particular, permitiéndoles confiar en servicios de pago electrónico de última generación para acelerar su propio crecimiento, así como su estrategia de transformación digital. Al hacerlo, estamos más comprometidos que nunca a contribuir al crecimiento sostenible de las sociedades en las que operamos, sin dejar de mantener el nivel más alto posible de responsabilidad social y medioambiental. A pesar de los tiempos difíciles que todos atravesamos en este momento, nunca he tenido tanta confianza en el potencial y el futuro del grupo y en sus 20.000 empleados ”, ha comentado Gilles Grapinet, CEO de Worldline.

La nueva Worldline

Worldline es el proveedor de servicios de pago más grande de Europa y el cuarto actor mundial , con unos ingresos proforma de 5.300 millones de euros en 2019.

y , con unos ingresos proforma de 5.300 millones de euros en 2019. Worldline ofrece a sus clientes soluciones sostenibles, fiables y seguras en toda la cadena de valor de los pagos, fomentando el crecimiento de sus negocios allí donde se encuentren.

en toda la cadena de valor de los pagos, fomentando el crecimiento de sus negocios allí donde se encuentren. De la mano de sus 20.000 empleados , que se encuentran entre los profesionales más brillantes del sector, Worldline está creando nuevas formas de pago, de vida y de hacer negocios.

, que se encuentran entre los profesionales más brillantes del sector, Worldline está creando Con una presencia física que se extiende por más de 50 países , Worldline es el único actor europeo con una presencia internacional que disputa con sus competidores internacionales con sede en EE.UU., proveyendo el ecosistema de pagos completo, desde la aceptación en el punto de venta hasta la adquisición de los pagos en los comercios. La nueva Worldline ampliada cuenta con un amplio acceso al mercado estadounidense, mayor presencia en comercios en Latinoamérica y Asia-Pacífico y la posibilidad de expandirse más rápido en países con bajas tasas de penetración de tarjetas de pago.

, Worldline es el único actor europeo con una presencia internacional que disputa con sus competidores internacionales con sede en EE.UU., proveyendo el ecosistema de pagos completo, desde la aceptación en el punto de venta hasta la adquisición de los pagos en los comercios. La nueva Worldline ampliada cuenta con un y la posibilidad de expandirse más rápido en países con bajas tasas de penetración de tarjetas de pago. Worldline ofrece excelentes servicios de pago que van desde los pagos electrónicos, las soluciones omnicanal y una amplia cartera de terminales de pago hasta la emisión y adquirencia de pagos, así como la banca digital para un millón de comercios y 1.200 bancos y entidades financieras, estimulando el crecimiento de sus negocios gracias a unos profundos conocimientos operativos y economías de escala. Una propuesta de valor única para los clientes

Cuentan tanto con una amplia cobertura de la cadena de valor de los pagos y sus conocimientos especializados en adquirencia transfronteriza por parte de Worldline, como con la presencia de Ingenico en comercio electrónico en todo el mundo. Worldline es la opción más competitiva para los comercios y ofrece a sus clientes una cobertura sin competencia de la cadena de valor de los pagos por medio de una exclusiva combinación de soluciones verticales online, en tienda y especializadas.

Gran experiencia transfronteriza para dar servicio a los actores multinacionales

En Europa, Worldline posee una amplia presencia caracterizada, entre otros factores, por una posición de liderazgo en Alemania, una sólida posición en los Países Nórdicos y un inmejorable acceso a los bancos y comercios franceses. Esta presencia geográfica da a Worldline unas sólidas ventajas comerciales de cara a los comercios internacionales, proporcionando una gran oferta para pagos transfronterizos, lo que impulsará su eficiencia operativa y su innovación.

Socio de referencia en pagos para comercios de todos los tamaños

La nueva Worldline es capaz de satisfacer las necesidades locales e internacionales de los comercios. En muchos países, los orígenes de la compañía se remontan al nacimiento de los pagos digitales y ha participado en el desarrollo de los sistemas nacionales de pagos en países como Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Austria. Aproximadamente 180.000 comercios minoristas, hostelería y servicios pueden seguir confiando en sus contrastados servicios. Para los nuevos clientes, el proceso de incorporación será más rápido y sencillo gracias a las soluciones digitales para Pymes y una plataforma de aceptación que es independiente del hardware.

Gran conocimiento de la industria para sectores especializados

Las exclusivas fortalezas de la nueva Worldline en los diferentes mercados, crean una cartera diversa y potente de soluciones y alianzas especializadas con empresas líderes en sus sectores. Su organización orientada al cliente presta atención a segmentos especializados; así, los potentes activos de Ingenico dirigidos al sector retail, viajes, salud y comercio electrónico complementan la sólida trayectoria de Worldline en servicios financieros, hostelería, gasolineras, productos de lujo y transporte.

Potenciando el sector de los pagos con terminales avanzados

Gracias al acceso inmediato a algunos de los terminales más avanzados del sector, Worldline cuenta con la ventaja de una gran presencia mundial y un alto know-how en puntos de venta y aceptación de pagos. Al ofrecer las soluciones de aceptación de pagos mejor adaptadas a los comercios físicos, Worldline aprovecha las soluciones de pago innovadoras para brindar la mejor experiencia de cliente en todo el mundo.

Ahora más que nunca, un comercio electrónico en crecimiento

Worldline es el mayor adquirente y el tercer proveedor de aceptación de pagos online de Europa, con unos 250.000 clientes y sitios web de comercio electrónico, con una aceptación de más de 350 medios de pago y una conexión a más de 150 adquirentes locales. Su reconocida pasarela de pagos internacional proporciona características nativas digitales a los comercios de todo el mundo.

Una perspectiva más amplia para los Servicios Financieros

Worldline, como mayor procesador de pagos de Europa, le avala una exitosa trayectoria de alianzas estratégicas con entidades financieras lo que le ha situado a la vanguardia de los servicios de pago de última generación, como los pagos basados en cuenta y los pagos instantáneos. La unión con Ingenico incrementa los volúmenes de pagos de Worldline, lo que amplía las oportunidades para entablar alianzas con entidades financieras además de las 1.200 con las que Worldline ya trabaja actualmente y para las que procesa alrededor de 5.600 millones de transacciones de adquirencia cada año.

Dando forma al futuro de los pagos

La innovación está en su ADN

Para contribuir a dar forma al futuro de los pagos y ayudar a los clientes a aprovechar los cambios en las conductas de los consumidores en relación con la Covid-19 y otras, Worldline reforzará aún más la innovación en productos y su capacidad de inversión, con un gasto en I+D de más de 300 millones de euros. Worldline sigue explorando el futuro de los pagos a través de varios ámbitos para proporcionar nuevas formas de pago, de vivir y hacer negocios:

Terminal personal de pagos

Nuevo pago en tienda

Comercio a través de las Redes Sociales y por voz

Nuevas plataformas de pago

Servicios de datos

Digital ticketing Soluciones de pagos para contribuir a un crecimiento económico sostenible

Worldline se ha comprometido a diseñar y explotar soluciones para pagos y transacciones digitales que posibiliten un crecimiento económico sostenible y refuercen la confianza y la seguridad en la sociedad. Con la integración de Ingenico, Worldline seguirá materializando su visión de ser un socio de pagos de confianza, seguro y respetuoso con el medio ambiente. En estos momentos de grandes desafíos económicos y sociales, la nueva Worldline acelerará la transición hacia una economía menos dependiente del dinero en efectivo, asegurándose al mismo tiempo de que este proceso sea sostenible, responsable y socialmente inclusivo.

Un conocimiento experto cimentado en los excelentes profesionales de Worldline e Ingenico

El éxito de Worldline recae en el talento y dedicación de los empleados, expertos en sus campos, y que comparten un compromiso hacia la excelencia, la responsabilidad y la innovación. La nueva compañía se beneficiará del talento de alrededor de 20.000 expertos y una historia de casi 50 años trabajando en el corazón de la industria de los pagos.

Una historia de crecimiento que continuará

La nueva Worldline está lista para desempeñar un papel protagonista en el diseño de un nuevo espacio europeo de pagos más innovador y dar forma al futuro de los pagos en Europa y otras regiones. La presencia global de Ingenico actuará como plataforma de expansión hacia nuevos mercados, lo que brindará importantes posibilidades de crecimiento al negocio y contribuirá a su gran ambición de dar forma al futuro de los pagos.

