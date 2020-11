La movilidad en entredicho La providencia no salva de los contagios, sólo las medidas de control, los vehículos son fáciles de controlar a las salidas de las ciudades o aleatoriamente en las autovías, pero no así el tren o el avión José Enrique Centén

lunes, 2 de noviembre de 2020, 10:52 h (CET) Las aplicaciones de restricciones a la movilidad en áreas sanitarias de cada Comunidad pueden ser efectivas, pero solo controladas. Pero siempre hay irresponsables que se saltan las normas, no importa cuando el perjudicado es solo una persona, pero sabiendo las restricciones de movilidad por la peligrosidad de transmisión de la Pandemia no se entiende que ese aspecto no se esté cuidando, más en estos momentos con festivos seguidos, luego las navidades, vacaciones de escolares que en todas ellas se van a ver a familiares, en los puentes al menos durante 3/4 días y 2/3 noches.



Personas con una actitud reprobable al negar la realidad contrastada, la transmisión entre familiares es una de las más comunes.



Pero, qué ocurre con los confinamientos perimetrales de las Comunidades, ahí es imposible de controlar, existen múltiples formas de propagación involuntaria de personas que utilizan transporte público diferentes como: Autobuses interurbanos, Ferrocarril o Avión, ¿hay algún control de movilidad a la llegada o al retorno?, los billetes son nominativos.



Un ejemplo es el siguiente: desde Cádiz un matrimonio con una hija ha partido con destino a Zaragoza, el medio utilizado ha sido ALVIA, posiblemente recogerán personas durante el trayecto de provincias afectadas perimetralmente, siendo el viaje en compartimento cerrado durante 7 h. hasta Zaragoza.

Andalucía y Aragón son dos Comunidades con confinamientos perimetrales, aunque Cádiz capital no está incluida como área sanitaria con restricciones de movilidad, no ocurre lo mismo con Zaragoza.

El texto para el Estado de Alarma especifica claramente cómo se debe de actuar: «No habrá ningún problema para quienes atraviesen los municipios afectados, siempre y cuando el origen y el destino estén fuera de las áreas con restricciones». «No, se podrá abandonar las ciudades con confinamiento perimetral ni acceder ellas»



Andalucía La Junta de Andalucía ha decretado el cierre perimetral de tres provincias andaluzas: Granada, Jaén y Sevilla, que son las que se encuentran en nivel 4 de alerta del coronavirus.



Las nuevas restricciones en Andalucía no se quedan ahí ya que también se han decretado cierres perimetrales a nivel municipal en localidades de Córdoba, Málaga y Cádiz.



Aragón Restricción de circulación de ciudadanos entre comunidades autónomas o territorios dentro de las mismas. Cada comunidad decidirá cuándo y cómo realiza confinamientos perimetrales en sus territorios en toda la comunidad autónoma, como ya se ha hecho en varias de las comunidades, incluyendo los confinamientos de las ciudades de Zaragoza, Huesca, Teruel.



La providencia no salva de los contagios, sólo las medidas de control, los vehículos son fáciles de controlar a las salidas de las ciudades o aleatoriamente en las autovías, pero no así el tren o el avión.

