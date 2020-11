EH Bildu no engaña a nadie Enric Barrull, de Girona Lectores

lunes, 2 de noviembre de 2020, 02:06 h (CET) Lo verdaderamente novedoso del escenario político en que nos encontramos, es que estos, EH Bildu, sean socios del Ejecutivo socialista, a los que Pedro Sánchez ha convertido en pieza clave para la gobernabilidad de España y con los que cuenta para sacar adelante los Presupuestos. Es urgente recordar la diferencia entre la política de altura, servidora del bien común, y la que está dispuesta a pagar un peaje tan alto como éste para conseguir sus objetivos.



EH Bildu no engaña a nadie. Merecemos un Gobierno que no engañe a los ciudadanos, que cumpla lo que prometió: no llegar a ningún tipo de acuerdo con los herederos de ETA, a los que basta poner frente a un espejo para que se retraten.

