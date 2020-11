Los devaneos de Ciudadanos Jaume Catalán, Girona Lectores

lunes, 2 de noviembre de 2020, 02:04 h (CET) ¿A qué “trifulcas” se refiere Arrimadas: a las de Ayuso con Sánchez, a las de Illa con el consejero de Sanidad o a las de Aguado con todo lo que se mueve por la Puerta del Sol?



Los devaneos de Ciudadanos son como para desconcertar a cualquiera y de hecho la escasez de votantes y las defecciones continuas de cuadros y de no cuadros, demuestran que Ciudadanos tiene un peculiar sentido de la política, de los gobiernos de coalición y de la lealtad con los propios votantes.



La moción de censura que se esconde silente y encubierta en el despacho del vicepresidente de un gobierno de coalición, dice más bien poco de la lealtad de unos y de la ingenuidad de otros. Y sobre todo, de la preocupación de unos y otros por los intereses de los madrileños.



Lo de Madrid o lo de Andalucía, con Arrimadas, y la coartada de los presupuestos, de visita en La Moncloa (con Aguado o sin Aguado) y sus intervenciones enfurruñadas en el Congreso (con Marín o sin Marín) son la muestra evidente, ahora sí, de una "trifulca" interna y de un embrollo mental, que sería bueno solucionar cuanto antes.

