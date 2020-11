Disturbios en Santander Jaime Fomperosa, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 2 de noviembre de 2020, 02:01 h (CET) “Prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición” “Todo el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente.” Estos slogans y otros muchos parecidos, proferían los manifestantes de la Revolución de Mayo del 68 en la Universidad de la Sorbona, en París; pues los hijos de aquella Revolución, son los que forman el Gobierno de España actualmente. No es raro, los jóvenes se manifiestan y ahora con la comunicación que tienen por las redes sociales, se convocan para manifestarse. Pues es curioso, a este Gobierno que padecemos les ha salido la criada respondona. Ahora ya, con más seriedad. Durante la primera ola del coronavirus en España sufrimos el enclaustramiento más fuerte y al mismo tiempo sufrimos el mayor número de fallecimientos. Queda pues claro que el enclaustramiento no es la panacea para vencer al virus, pero lo que cualquiera puede observar, es que hay un descontrol total, cada uno toma las decisiones que le apetezcan, así el Gobierno culpará a las autonomías de su fracaso, mientras que muchas familias se hunden en la miseria por no poder acudir a sus trabajos estando sanos. Está claro que los disturbios se propagarán por toda España pues la juventud no va a claudicar a esta tiranía.. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas No quiero dejar nada Un relato de Aurora Peregrina Varela Momentos para el recuerdo “La memoria es la gran enciclopedia vivencial para no repetir los tropiezos” El camino hacia la felicidad La humanidad aspira desde siempre a encontrar la felicidad Las riendas Creo que ha vuelto a aflojarlas de nuevo, que ya las aflojó, vaya Festival internacional literario: honrando la muerte y celebrando la vida Usemos la tecnología a nuestro favor y aprovechemos todo lo que esta pueda aportarnos