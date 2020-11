De la razón y la de la fe, sin relativismos Una carta de Jesús Domingo, de Girona Lectores

lunes, 2 de noviembre de 2020, 01:57 h (CET) “La mejor política, escribe el Papa en la Carta “Fratelli Tutti”, es una forma más preciosa de la caridad porque está al servicio del bien común”. Subraya que “la caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta”. Esta “caridad social” es mucho más que un sentimentalismo subjetivo, necesita la luz de la verdad, que es simultáneamente la de la razón y la de la fe, sin relativismos.



En este documento crucial de su pontificado, Francisco hace hincapié en la importancia del pueblo entendido como una categoría abierta que recoge la memoria compartida de una comunidad, cuya fortaleza le permite abrirse al diálogo y acoger al diferente, generando un enriquecimiento fecundo, algo bien distinto de los populismos. Para todo esto hace falta el concurso de Estado que respete el principio de subsidiariedad y una sociedad civil rica de iniciativas.

