La adaptación al teletrabajo en una agencia de marketing online, según GO2JUMP

Desde el inicio de la pandemia se ha visto como el mundo ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias que ha traído la COVID 19, donde desafortunadamente muchos negocios se han visto abocados a cerrar sus puertas y otros ha realizar cambios estructurales importantes en sus plantillas e instalaciones La agencia de marketing online GO2JUMP.com es un ejemplo de como es posible reducir los costes fijos, hacer uso intensivo de la tecnología y reestructurar todos sus recursos para ajustarse a la nueva realidad que se está afrontando. Su estrategia se ha basado en la reducción de costes fijos (instalaciones físicas y costes asociados), el trabajo con las principales y más poderosas herramientas de gestión y comunicación interna/externa basadas en la nube, tales como CRM, ERP, gestión de proyectos o control horario, y la definición de una metodología de trabajo productiva.



Su CEO, Raquel Sanchidrián Cordido cuenta que “Hemos aumentado el nivel de productividad, mejorado nuestros servicios, reducido costes fijos y realizado más alianzas que nunca; esto no es nuevo, ya desde hace años venimos incorporando este tipo de soluciones para mejorar nuestro trabajo diario, pero la pandemia ha hecho que el cambio sea definitivo y podamos sacarle todo el provecho posible”.



Esta agencia ha decidido prescindir de sus instalaciones físicas y apostarlo todo por el teletrabajo, ofreciendo una mayor flexibilidad a sus empleados en tiempo y objetivos, abriendo vías de comunicación alternativas con sus clientes y mejorando su nivel de calidad; no obstante han mantenido una sede física en ubicaciones centrales en Barcelona y Madrid (Av. Josep Tarradellas 38 y C/ Serrano 93, correspondientemente) para reuniones presenciales con clientes y equipo.



GO2JUMP.com es una agencia de marketing digital formada por ingenieros, físicos y publicistas amantes del marketing online, con sede en Barcelona, fundada en 2008. Están especializados en definir y ejecutar estrategia digitales ganadoras para sus clientes. 12 años en el mercado, más de 400 proyectos realizados, partners de las principales plataformas publicitarias y un talento humano infalible que hacen de ellos un gran equipo.

Para más información:

www.GO2JUMP.com

go2jump@go2jump.com

Teléfono: 93 467 50 40