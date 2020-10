Schneider Electric y SIRT lanzan una solución para conectar hotel y huéspedes a través de la TV Comunicae

viernes, 30 de octubre de 2020, 14:27 h (CET) Las dos compañías han empezado una colaboración para desarrollar soluciones de alto valor añadido para el sector hotelero, que ya ha resultado en una primera solución conjunta para simplificar y mejorar la experiencia de los clientes, al usar la TV como interfaz de comunicación con el hotel. Gracias a la nueva solución, el huésped, además de tener todas las funcionalidades de la Smart TV, podrá controlar la domótica de la habitación, conocer sus consumos energéticos y recibir mensajes del hotel Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y SIRT, integrador de sistemas y especialista en el desarrollo de soluciones tecnológicas…, trabajan conjuntamente en el desarrollo de soluciones de alto valor añadido para el sector hotelero. La colaboración ya ha ofrecido resultados visibles a través de un desarrollo que mejora la experiencia del huésped usando la TV como interfaz de comunicación con el hotel.

Con esta innovadora solución, el cliente podrá controlar la domótica de la habitación – temperatura, iluminación, cortinas, etc. -, visualizar los consumos energéticos y recibir mensajes del hotel, además de contar con todas las funcionalidades propias de la Smart TV. Todo ello gracias a la integración de la plataforma de contenidos TV de SIRT, Mosayk.tv, y el sistema de control de Schneider Electric. Entre los principales beneficios para el hotel destacan la mejora de la experiencia del huésped y de la sostenibilidad de las instalaciones. Todo ello, usando protocolos de comunicación abiertos y estándares.

Ofrecer la mejor experiencia posible

Los estudios indican que los hoteles con mejor reputación tienen índices de ocupación más altos o incremento de precios, en algunos casos de hasta un 5%. Además, el 67% de los huéspedes está dispuesto a gastar más durante su estancia si sabe que esta tiene un impacto menor sobre el medioambiente. Sin olvidar que los Millenials, que representarán el 75% de la población en 2025, están cada vez más concienciados con la sostenibilidad. La solución conjunta de Schneider Electric y SIRT permite la creación de escenas, juegos de iluminación, audiovisuales y climatización que no solo permiten al hotelero causar una gran impresión al huésped y, así, obtener una mejor calificación online, diferenciándose de la competencia, sino incrementar la eficiencia energética de sus instalaciones.

“Las escenas permiten simplificar el uso de estas tecnologías, por lo que están cobrando un papel cada vez más importante en los hoteles. Además, sorprenden positivamente a los clientes generando una experiencia que estimula su vista, oído e, incluso, olfato,” asegura Jordi Garcia, vicepresidente de los negocios Power Products y Digital Energy en Schneider Electric. “Esta ha sido una de las líneas de colaboración entre SIRT y Schneider Electric: mejorar la experiencia del huésped al accionar escenas complejas con un simple clic en la TV.”

La solución ofrece desde escenas clásicas y conocidas, como la “bienvenida” que se acciona al abrir la puerta de la habitación, abriendo cortinas y encendiendo la iluminación, o el “apagado general” o “Good night” - muy valorado por los huéspedes-, pasando por escenas más complejas, como la de “Siesta”, que podría realizar la acción de cerrar las cortinas, apagar la iluminación, climatizar la habitación a 22ºC, aromatizarla y reproducir un video con el sonido de las olas del mar, de un río o música relajante. En cualquier caso, las escenas definidas se incluyen en el Menú de la TV y se accionan con un simple clic.

Más conciencia medioambiental

El consumo energético medio de un hotel supone, aproximadamente, el 10% de los gastos operativos, lo que significa que reducir esta partida de gastos puede ayudar a la empresa a mejorar su rentabilidad. Además, el 95% de los huéspedes prefieren hospedarse en hoteles que desarrollen iniciativas sostenibles, como la reducción de amenities o la recomendación de no lavar las toallas diariamente, por lo que realizar acciones en este sentido también puede redundar en una mayor competitividad y diferenciación.

Sin embargo, uno de los mayores retos para los hoteleros es concienciar a sus huéspedes de cuál es el impacto medioambiental de su estancia en el hotel. Llenar una bañera de 200L de agua caliente o dejar la climatización encendida son acciones que tienen un impacto muy negativo en el medioambiente. La plataforma de contenidos en TV de SIRT, Mosayk.tv, integrada con el sistema de control de Schneider Electric permite mostrar el consumo de la habitación del hotel - litros de agua, kWh, o toneladas de CO2 - durante la estancia del huésped en tiempo real. Esto permite al hotelero concienciar al huésped sobre sus consumos y generar una conciencia sostenible. Incluso puede utilizarse para realizar bonificaciones a través del programa de fidelización.

“La colaboración de Schneider Electric y SIRT se basa en encontrar soluciones innovadoras con alto valor añadido,” comenta David Garriga, CEO de SIRT. “Mostrarel consumo del huésped durante su estancia nos ayudará a mejorar nuestra sostenibilidad y por lo tanto nuestro impacto medioambiental. La tecnología nos permite dar respuesta a las necesidades del sector hotelero, con soluciones digitales aparentemente futuristas, pero que en realidad están listas para aplicarlas ya en el presente.”

Acerca del SIRT

Grupo SIRT es una empresa catalana implantada en todo el territorio nacional dedicada a la integración de Infraestructuras de Telecomunicaciones. La propuesta de valor de la compañía se centra en una gran capacidad consultiva y en la calidad en la prestación de servicios de Telecomunicaciones, todo ello conjugado con una alta capacidad Innovadora y orientación a proyectos de negocio.

Para más información contactar con Luis Ros, T. 902 250 022, marketing@sirt.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas TopMóviles analiza el Nuevo Ramdisk de Xiaomi Avanza firma un acuerdo con Másmóvil para acceder a todas sus redes de Fibra Óptica en el Levante español Schneider Electric y SIRT lanzan una solución para conectar hotel y huéspedes a través de la TV Herbalife Nutrition lanza su nuevo Collagen Skin Booster INISEG lanza becas equivalentes a €300.000 para Curso de Especialización en Seguridad y Terrorismo