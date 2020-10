Herbalife Nutrition lanza su nuevo Collagen Skin Booster

La producción de colágeno disminuye con la edad, iniciándose el deterioro en muchos casos a partir de los 25 años. Los factores que influyen a menudo son unos hábitos alimenticios incorrectos, causas medioambientales o un exceso de exposición al sol. Collagen Skin Booster de Herbalife Nutrition es un complemento alimenticio que nutre e hidrata la piel. Con su combinación de vitaminas y minerales, contribuye al mantenimiento de las uñas y el cabello* La empresa especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha lanzado en España su nuevo Collagen Skin Booster, un complemento alimenticio, con sabor a fresa y limón, cuya ingesta ayuda a mantener la piel joven y radiante.

Sin aromas artificiales ni gluten, Collagen Skin Booster nutre la piel desde dentro y mejora su apariencia, gracias a su formulación a partir de Verisol® P, un colágeno eficaz para el aumento de la elasticidad de la piel y la reducción de las líneas de expresión después de 4 semanas.

El colágeno es uno de los componentes principales de la dermis, y es sensible a la acción de factores ambientales como la exposición solar1, una inadecuada nutrición2, daños en la piel, estrés3, polución4 y factores internos como la genética5, los desequilibrios hormonales6 o las condiciones particulares de salud. Con la edad, la producción de colágeno disminuye y la estructura celular de la piel se debilita, produciendo líneas de expresión, sequedad y afectando a la tonificación y forma de la piel.

El nuevo Collagen Skin Booster contiene vitaminas A, C y E, niacina y minerales como el selenio, el zinc, el cobre y el yodo, así como biotina, también conocida como vitamina H o B7, que nutren las uñas y la salud del cabello*.

“Estamos satisfechos de poder presentar un producto que cubre las necesidades de un 76% de la población interesada en cuidar su piel con un concepto como este, desde el interior. Desde ahora, con Collagen Skin Booster, lo tenemos”, comenta Yolanda Abad, Marketing Manager de Herbalife Nutrition España.

Este nuevo producto de la familia de Herbalife SKIN® es rápido y fácil de preparar: tan solo hay que diluir en agua una cucharada (5,7 g) de Collagen Skin Booster para tomarlo solo, o bien añadirlo a un batido, té o aloe preferido, una vez al día.

* Biotina, niacina, yodo, vitamina C y zinc contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Biotina, selenio y zinc contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Selenio y zinc contribuyen al mantenimiento de las uñas en condiciones normales.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus distribuidores independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.