deepEX aterriza en España para liderar el sector de la limpieza industrial en grandes superficies Comunicae

viernes, 30 de octubre de 2020, 13:51 h (CET) Multitud de empresas en todo el mundo están prestando especial atención en aumentar la calidad de sus instalaciones y mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Esto no solo conlleva una mejora en la producción, sino también en la calidad ofrecida a clientes y proveedores Hoy en día, puede que más que nunca, es fundamental garantizar un nivel de limpieza e higiene adecuado, no solo en los hogares, sino también en entornos laborales, lugares donde se reúnen muchas personas al mismo tiempo.

Asimismo, en función del tipo de trabajo que se realice, hay sitios donde se acumula mayor suciedad y polvo que en otros. Por ejemplo, no encontrarás la misma suciedad en una fábrica que en una nave industrial.

Sin embargo, ambos tienen algo en común: la necesidad de crear ambientes limpios y seguros para los trabajadores, lo cual está demostrado que aumenta la salud y moral de los mismos.

Esto es lo que ha favorecido la expansión y desarrollo de deepEX, una empresa de servicios de limpieza industrial y grandes superficies que acaba de aterrizar en España, con el fin de proporcionar a los clientes que decidan confiar en ella trabajos de limpieza y mantenimiento de suelos y pavimentos.

Según explica Rafael Fernández, director comercial de deepEX España, “multitud de empresas en todo el mundo están prestando especial atención en aumentar la calidad de sus instalaciones y mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Esto no solo conlleva una mejora en la producción, sino también en la calidad ofrecida a clientes y proveedores.”

deepEX, entra en un mercado donde existe gran competencia, sobre todo a nivel local, pero se posiciona como una opción para trabajar con grandes superficies, gestionando y solucionando la limpieza y el mantenimiento de los mismos.

Después de muchos años de experiencia a nivel internacional, deepEX ha apostado fuertemente por asentarse en nuestro país y desde su sede en Málaga, pretenden dar servicio a nivel nacional.

Y lo hará del mismo modo con el que lo viene haciendo hasta ahora: analizando necesidades y utilizando maquinaria y productos innovadores, para conseguir suelos limpios y libres de suciedad.

Esta compañía ha llegado a España con la finalidad de asentarse y fortalecerse en el sector de la limpieza industrial, con una reputación y experiencia que le precede.

En el caso de precisar más información sobre deepEX, se puede contactar con ellos a través de su página web. www.deepex.net

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.