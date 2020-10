INISEG lanza becas equivalentes a €300.000 para Curso de Especialización en Seguridad y Terrorismo Comunicae

viernes, 30 de octubre de 2020, 13:59 h (CET) La realidad de hoy sumerge a la población en una constante lucha para hacer frente a los distintos desafíos en cualquier sector profesional. La importancia de educarse y especializarse toma mas fuerza que nunca en estos tiempos. Es así como distintas organizaciones tratan de aportar con lo que mas pueden a ese valor agregado fundamental, con el objetivo que distintos profesionales puedan mejorar sus conocimientos y calidad profesional El Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG), como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, ha lanzado recientemente una beca académica consistente en la bonificación de 100% de cobertura de un curso de especialización en seguridad y terrorismo, equivalente a €300.000 en total.

El objetivo de ofrecer este curso becado, es mostrar la importancia y las consecuencias que trae la filosofía del Estado Islámico en estos días, y capacitar a los profesionales con las últimas tendencias y análisis sobre lo que significa este riesgo para la sociedad.

Curso El Estado Islámico, Guerra secreta en Siria

Este curso, valorado en un precio a público general de 480€, tiene una duración de un mes, y desarrolla los conceptos sobre el Análisis del Terrorismo Yihadista en Oriente Medio: La Amenaza del Estado Islámico en un concepto geopolítico y geoestratégico.

Este programa está dirigido a:

- Militares

- Historiadores

- Periodistas

- Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

- Estudiantes universitarios de las ramas de humanidades

- Todo aquel interesado en la Historia y en la Cultura de Defensa

El curso comienza el 18 de enero de 2021, y todas las personas interesadas podrán solicitar la beca vía online hasta el día 31 de diciembre 2020.

Auspiciadores de la Beca “CONOCE INISEG”

Quienes hacen posible el beneficio de esta cobertura completa del curso, son Instituciones dedicadas a la investigación, análisis y formación de profesionales que quieren desarrollar habilidades competitivas en el área de Seguridad y Defensa.

Agradecimientos a los auspiciadores de este beneficio:

- CIIA, el Centro Internacional de Investigación Avanzada.

- Observatorios de INISEG, en la lucha contra el Terrorismo Yihadista (OCATRY), lucha contra las Amenazas Híbridas (OAH), y el mayor Observatorio de Criminología de Europa (OCRIM).

- Colegio de Inteligencia Europeo (College)

- Academia Hispanoamericana de Inteligencia (AHINT)

- Colaboradores externos: Center for Cybersecurity and International Relation Studies, y Proyecto Covid 19.

INISEG junto a sus organizadores, han dispuesto un total de 625 becas para este curso, y el proceso de selección para definir a los que obtendrán este beneficio será el siguiente:

– Formulario de solicitud: el alumno interesado debe completar correctamente todos los datos que se piden en el formulario de solicitud. Este punto es clave, dado que la Comisión de Becados al momento de revisar y comprobar los datos de los aplicantes, descartarán inmediatamente aquellos alumnos que no registren de manera correcta sus datos.

– Prioridad de selección: la Comisión de Becados revisará el siguiente orden de prioridad para la selección final:

Alumnos INISEG >> Colaboradores >> Público General

– Resolución de la solicitud de Beca: una vez que se cierre el plazo de solicitud de la beca, la Comisión de Becados se comunicará directamente con los 625 alumnos seleccionados y que estudiarán de manera gratuita este curso.

– Diploma del Curso: para aquellos que requieran el diploma de Título INISEG, podrán optar a esta posibilidad pagando solamente la tasa de expedición del título, cuyo precio es de 120€. El precio para alumnos INISEG y para sus Colaboradores es de sólo 55€.

¿Dónde solicitar la beca?

Acceder directamente al enlace del curso en la web de INISEG y podrás rellenar el formulario de solicitud, todo de manera online, y recibirás toda la información por email con los detalles del procedimiento a seguir.

Enlace Curso becado >> https://www.iniseg.es/terrorismo/cursos-iniciales/curso-gratis-el-estado-islamico-la-guerra-secreta-en-siria.html

Este Curso no lleva certificación ni diploma de INISEG. Los alumnos que terminen el curso con calificación aprobados, podrán optar al Título de INISEG pagando la tasa de expedición correspondiente.

