5 pasos a seguir para una buena gestión de las finanzas personales

Un tema que siempre preocupa a una amplia proporción de la población española es sus finanzas personales y cómo gestionarlas adecuadamente. Especialmente, dada la situación actual, tratar de ahorrar o sacar el máximo partido a nuestros ingresos se ha convertido en un asunto de interés general. ¡Y más cuando tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina!



Para ayudarnos en esta labor y con motivo del Día Mundial del Ahorro (31 de octubre), Ana Enríquez, experta en finanzas personales e inversiones e instructora de Udemy, la plataforma global de formación en línea más grande del mundo, revela los 5 pasos a seguir para realizar una buena gestión de nuestras finanzas personales.



Crea una hoja de control. Por lo menos una vez al mes, haz una hoja de control de todos tus gastos e ingresos para saber cuan saneada está tu economía y conocer tu capacidad de ahorro. “El error más común es no tener una visión general de nuestra economía. No sabemos si estamos gastando más de lo que ganamos, o si en realidad podríamos ahorrar más”, aclara Enríquez. “Eso produce cierta ansiedad, pues nunca sabes si llega un gasto inesperado, si lo vas a poder asumir o no”.



Organiza el ahorro. No ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar. Esto significa separar una cantidad de dinero determinada a principios de cada mes. Además, hazlo de manera automática, no confíes en tu buena voluntad. Ordena una transferencia automática que vaya directa a una cuenta de ahorros, aunque la cantidad sea pequeña.



“Una vez que ya se tenga cierto control de los gastos e ingresos, la mayoría de la gente no tiene la cultura del ahorro, que es tan importante”, afirma la instructora. “Muchas veces, confiamos en nuestra voluntad, en poder sacar ante cualquier imprevisto lo que hemos ahorrado de vez en cuando. Y eso no funciona”.



Revisa tus gastos y, especialmente, tus facturas. Siempre hay algo de dónde podemos ahorrar un poco más. Al menos una vez al año debes sentarte y repasar tus contratos de luz, agua, gas, Internet, móvil, etc. Se puede ahorrar más cambiando de compañía que cambiando de hábitos. Hay empresas dedicadas a buscar la tarifa más económica según tu consumo.



“Con un consumo normal, en una familia de 4 personas, se puede ahorrar fácilmente 300€ al año solamente en la factura de la luz y de otras compañías de suministro (especialmente de Internet) otros 300€”, explica Ana Enríquez.



Date caprichos, pero planifícalos. Esto es la parte divertida de ahorrar, puedes darte algunos lujos siempre y cuando no abuses y lleves un control. Una opción es hacer una hucha para gastar en lo que más te apetezca sin cargo de conciencia.



“Los españoles, en general, no tenemos la enfermedad de la ‘tarjetitis’, que es tirar de tarjeta de crédito para todo, incluidos los caprichos”, destaca la experta. “Muchos llegan justos a final de mes, tienen una sola cuenta bancaria para todo o no saben lo que gastan, pero no suelen tener problemas de crédito. Y esto, sin duda, es algo muy positivo”.



Aprende de inversiones. Guardar tu dinero en el banco significa estar perdiendo dinero todos los meses, ya que, con el transcurso de los años y la inflación de los precios, su valor tiende a bajar. Adquirir conocimiento de inversión no es difícil y va a significar no tener que disminuir tu nivel de vida en un futuro. Se puede invertir desde 50€ al mes, y cuanto antes lo hagas, mejor.



“Entre los españoles suele existir cierta desconfianza o miedo a la hora de invertir. Parece que para nosotros el valor seguro son los bienes inmuebles, pero no siempre es así”, comenta Enríquez.



“Actualmente, con toda la información que tenemos, se puede invertir entendiendo lo que se hace y con un riesgo mínimo. De hecho, la inversión es una de las tres categorías en las que más se ha incrementado la matriculación en cursos online durante el confinamiento según el último estudio de Udemy, ‘La educación online avanza: Lo que el mundo está aprendiendo (desde casa)’”.