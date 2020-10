Paraguay: Vinculaciones entre Martínez Simón, Zacarías Irún y la Organización Criminal Hezbolah Artículo escrito por Martín Hernández Lectores

viernes, 30 de octubre de 2020, 10:18 h (CET) Hace un tiempo atrás se estaban publicando fotos en los Diarios Paraguayos Ultima Hora y ABC Color del Vice Presidente Hugo Velázquez con Árabes vinculados a Hezbollah y con Zacarìas Irún en Ciudad del Este, la Triple Frontera. Con motivo de dichas publicaciones e investigaciones periodísticas de ABC Color el Ministerio Público supuestamente le abrió de pantalla pero sin imputar a nadie una Investigación al actual Vice Presidente Velázquez, el resultado recalco nombramiento del Ministro Martínez Simón supuesto pago de protección e impunidad del Ministro de la CSJ Martínez Simón y Sobreseimiento Definitivo para Velázquez y su Equipo. Mientras tanto Hezbolah continua con su Trabajo Criminal terrorista en la Triple Frontera y Martìnez Simòn inaugura una Casa de un valor de US$ 1,000,000.00 (Un millón) en el Barrio Carmelitas como el Gran Señor Su Excelencia Ministro de la CSJ que da aparentemente el ejemplo antiterrorismo y anti corrupción en el Paraguay.



Donde consiguió el dinero el Ministro Simón para construir una gigante mansión en el barrio más exclusivo del Paraguay? El Ministro Martínez Simón, Ministro Antonio Fretes y el actual Vicepresidente del Paraguay Hugo Velázquez están constantemente obstaculizando la lucha internacional contra el terrorismo liderado por los Estados Unidos de América, en el Mundo, y Senador Javier Zacarías Irún hizo lo mismo que Velázquez considerando que es de conocimiento público que es financiado por este Grupo Criminal Hezbolah. Al asumir Martínez Simón en la CSJ y Sandra Quiñonez en el Ministerio Público, Zacarías directamente paga el Canon (apoyo político) a esas Altas Autoridades de la CSJ y del Ministerio Público y obtiene la venia judicial para su Sobreseimiento Definitivo en las causas abiertas en su contra por Enriquecimiento ilícito y Lavado de Dinero, pero reitero que todas las órdenes para Martínez Simón vienen de arriba de la Política Paraguaya la Operación Cicatriz Abdo Benìtez - Cartes. En este esquema regional orquestada por políticos Paraguayos está participando fuertemente el actual Senador Nacional (ex Canciller Nacional [2018-2019] y ex Vicepresidente de la República [2003-2007]) Luis Alberto Castiglioni Soria, un político corrupto del Partido Colorado (ANR) que es el arquitecto del cierre de la Embajada del Paraguay en Jerusalén.



El 20 de octubre, 2020, en un procedimiento policial en el puerto Terport de la Ciudad de Villeta se incautaron 2,500 Kg. de Cocaina pura, dentro de los cargamentos de carbón con destino a Europa e Israel. En esta operación se hallaron 80 kilos de droga en cada bolsa grande de carbon. En este contexto se confirma nuevamente el vinculo de Hezbolah con narco traficantes y politicos que operan en el Paraguay; asi como el Dr. Emanuele Ottolenghi ha expuesto en sus publicaciones. El 23 de octubre, con el tercer contenedor revisado se encontraron 575 nuevos panes adicionales, de un kilo cada uno, con este hallazgo la carga record de cocaína sube a 2,906 kilos en el Paraguay. La cantidad total de cocaina incautada alcanzó mas de 4,300 kg. Por disposicion de la Jueza Rosarito Montanía, el 28 de octubre se procedio a destruir los 2,906 kilos de cocaina incautados dias atrás en el Puerto de Villeta.



El resto del cargamento se utilizará por el Presidente de CSJ, Dr. Alberto Joaquín Martínez Simón, protector de Jueza Montanía, para negociar con el narcotrafico, siempre bajo el apoyo del presidente de la República.



Otro tema llamativo es el enriquecimiento de Hugo Velázquez. Según el Diario Ultima Hora: “Hugo Velázquez tiene un crecimiento de 1.269% en casi 20 años, y como actual vicepresidente de la República. Esta cifra de Hugo Velázquez (HV), surge en base de su primera declaración jurada en 2001 cuando todavía era agente fiscal, hasta la última publicada por la Contraloría General de la República (CGR) correspondiente al 2017.” Hay que tener en cuenta de que otras propiedades e inmuebles de HV no figuran en el informe de la Contraloría General, porque en muchos casos se usa el esquema de los famosos prestanombres. El Diario Ultima Hora nos informa: “En su balance [de Hugo Velázquez] del 2001 figura una declaración de G. 411.150.000, mientras que el año 2009, siendo ya diputado nacional, consignó un patrimonio activo de G. 1.490.000.000. Pero el aumento mayor fue notorio en su declaración de 2017, cuando todavía era diputado, y declaró un patrimonio activo de G. 5.627.797.081, además de cuatro vehículos que son un Toyota, un BMW, una pala cargadora y un tractor, por valor de G. 910.816.795. El vicepresidente cuenta con tres inmuebles en Lambaré por valor de G. 938.708.000 e inversiones en acciones por G. 1.370.000.000 en Tiziano SA y G. 2.240.000.000 en otras empresas que no fueron detalladas.”



