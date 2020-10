Fundación COPADE pone en marcha un proyecto para mejorar la sostenibilidad en el mundo rural Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 17:39 h (CET) La iniciativa incluye formaciones técnicas online dirigidas a personal de la administración pública de estos territorios. La acción forma parte del Programa empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad y es cofinanciada por el Fondo Social Europeo Fundación COPADE ha puesto en marcha el proyecto “Instrumentos para mejorar la sostenibilidad en los municipios rurales y parques nacionales”, una iniciativa que incluye formaciones técnicas online gratuitas dirigidas a aumentar las competencias del personal técnico de los ayuntamientos de los municipios ubicados en parques nacionales y zonas rurales, para que adquieran conocimientos e instrumentos que les permita aplicar y poner en marcha medidas que permitan mejorar la sostenibilidad en su entorno.

La primera de estas formaciones, que podrán realizarse hasta que finalice el proyecto en el mes de febrero de 2021 o hasta que se alcance el cupo máximo de destinatarios, tuvo lugar el próximo día 26 de octubre.

La acción forma parte del Programa empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad y es cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

El proyecto persigue dos objetivos fundamentales muy diferenciados. En primer lugar, que los ayuntamientos y empresas públicas de estos municipios cuenten con personal preparado y capacitado, que conozca las herramientas e instrumentos que les pueden permitir mejorar la sostenibilidad de sus municipios, así como cuantificar y poner en valor los recursos naturales que manejan. Y, en segundo lugar, ayudar a los ayuntamientos a diagnosticar y elaborar estrategias para la implementación de políticas públicas que permitan mejorar su sostenibilidad ambiental y aumentar su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ambos objetivos van en línea con las prioridades del Ministerio para la Transición Ecológica y, además, el proyecto se enmarca dentro de las estrategias del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que tiene como una de sus líneas de acción, ayudar a los gobiernos en el diagnóstico de los retos de desarrollo sostenible de carácter local.

Durante el proyecto se desarrollarán varios cursos de formación a distancia de 30 horas de duración, y contará además con una parte semipresencial mediante un taller participativo de 4 horas, dirigidos a un total de 108 personas. De esa manera, se pretende: impulsar la creación de actividades económicas sostenibles en el municipio como medio para la generación de empleo y riqueza y poner en valor al municipio para resaltar sus atractivos y tratar de reducir el proceso de despoblación rural o revertirlo para atraer a población.

Cabe destacar que, tanto los materiales y contenidos del curso como la gestión de las tutorías se darán a través de una plataforma e-learning y estarán a cargo de personal de COPADE junto con entidades expertas de referencia en la materia para aquellas temáticas que no son las propias de la Fundación.

Además, se ofrecerá asesoramiento mixto de 16 horas de duración en las regiones de actuación del proyecto y dirigido a un total de 38 destinatarios, con la finalidad de apoyar a representantes de los ayuntamientos (empleados, técnicos, funcionarios, cargos públicos) para realizar un diagnóstico y diseñar una estrategia de localización de los ODS adaptada a las capacidades y prioridades del municipio. De manera que todas sus políticas públicas impacten de forma integral en la consecución de los 17 objetivos establecidos por Naciones Unidas. Durante este asesoramiento, Fundación COPADE también contará con el apoyo de entidades externas especializadas en ODS.

Unas acciones que tendrán lugar en municipios rurales y especialmente en aquellos ubicados en los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada en Andalucía, Cabañeros y Tablas de Daimiel en Castilla-La Mancha, Monfragüe en Extremadura y Caldera de Taburiente, Garajonay, Teide y Timanfaya en Canarias. Estos parques abarcan un total de 60 municipios y una población global de 350.000 personas. De la misma forma, irán dirigidas también a otros municipios rurales en las mismas regiones, pero fuera del área de dichos parques, que cuentan con una problemática similar.

“Para este proyecto queremos contar con personal de los ayuntamientos, ya sean o no funcionarios, responsables políticos y sociedad civil. Estamos seguros de que estas acciones ayudarán a aumentar sus competencias en temas demandados por la transición a una economía verde, además de contribuir enormemente a que los municipios avancen en estas cuestiones al dotarles de las herramientas que necesitan para ello”, declara Javier Fernández, fundador y Director General de Fundación COPADE.

Cabe destacar que España cuenta actualmente con 15 Parques Nacionales repartidos en 12 Comunidades autónomas, que abarcan una extensión importante donde se ubican alrededor de 100 municipios, la mayoría de un tamaño pequeño (inferior a 10.000 habitantes). En total esos 100 municipios tienen una población de unas 700.000 personas, que disminuye día a día por un proceso de desertización rural.

“Se da la singularidad de que los habitantes de esos municipios viven en medio de una zona de alto valor natural y cultural, poco alterado por la actividad humana y que, por sus características, merece una atención especial para su conservación. Por tanto, esos municipios tienen una especial responsabilidad en cuanto al impacto directo que representan sus acciones en el entorno más inmediato”, concluye Fernández.

