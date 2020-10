Nestlé y Securitas Direct incorporan el primer dispositivo que elimina el SARS-CoV-2 para su desinfección Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 17:43 h (CET) Zonwhite Lister está causando furor entre las empresas y particulares al ser el primer dispositivo testado contra la cepa exacta SARS-cov-2, causante de la enfermedad del COVID-19 y tener una efectividad del 99.99% en su eliminación utilizando solo agua del grifo Las grandes multinacionales españolas Nestlé y Securitas Direct se encuentran entre las empresas que han adquirido varias unidades del primer dispositivo testado contra el virus SARS-cov-2 para proteger a sus trabajadores de la COVID-19.

Zonwhite Lister es un fotocatalizador con una alta tecnología patentada, notificado en el Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación) y que genera hidroxilos (-0H) in situ, obteniendo un poderoso desinfectante, sin productos químicos añadidos, sólo usando agua del grifo.

Su principal estudio mostró una inactivación del 99,99% del virus SARS-CoV-2 en todas las pruebas y fue realizado en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, especializado en enfermedades infecciosas.

El principal beneficio de esta tecnología es que se puede aplicar sobre cualquier superficie ya sea dispositivos electrónicos, ropa, utensilios de cocina, vehículos, juguetes, material de oficina, llaves, teléfonos móviles, mascarillas, incluso mascotas sin dejar ningún tipo de residuo químico en ellas.

En otro estudio efectuado también se remarca su capacidad de limpieza y desinfección del aire, al ser capaz de arrastrar partículas finas (de 2.5 a 10 micras) mediante la micro nebulización. Con un proceso de 3 minutos permite que, cualquier empresa, familia, comercio, escuela o medio de transporte, pueda esterilizar hasta 256m2 sin desalojar a las personas y usando únicamente un litro de agua.

Esta tecnología ha demostrado también gran eficacia en la eliminación al 99,99% de otros patógenos, como el virus INFLUENZA H1N1/A/PR8 (gripe común), la eliminación de bacterias, hongos y en la eliminación del pesticida Diazinon, utilizado en frutas y verduras.

La salida al mercado hace escasas semanas del dispositivo, generó una respuesta masiva por parte del público, agotando las existencias a la empresa fabricante en menos de 48 horas en toda España.

En palabras del propio fabricante: “Seguimos trabajando para poder abastecer a todas las personas y empresas que nos solicitan nuestro dispositivo. Sabemos que en estos tiempos que corren no podemos fallar en la distribución y aunque es difícil por la alta demanda que estamos teniendo, estamos poniendo todas nuestras fuerzas en no volver a romper stock. El poder desinfectar con seguridad tanto el aire como las superficies de un hogar, un comercio o un vehículo sin restos químicos es una necesidad en estos momentos y somos conscientes de ello. Por eso, ya hemos replanificado toda nuestra producción para poder responder frente a la segunda ola de contagios en la que nos encontramos. Queremos ayudar a romper la cadena de contagios lo antes posible”.

En la web, www.zonwhite.com se indican los más de 20 estudios sobre esta tecnología y su eficacia, así como más información del producto, que ya ha comenzado a comercializarse de nuevo online en España, y del que se espera que esté en las principales tiendas del país en breve.

