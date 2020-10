La primera plataforma exclusiva del amianto en España que une empresas y clientes Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 17:44 h (CET) El amianto matará según la OMS (Organización Mundial de la Salud) alrededor de 107.000 personas en los próximos 40 años teniendo en cuenta solamente a aquellas personas que haya trabajado en su extracción y manipulación de este material debido a su constante exposición sin protección. Esto se debe a que es un material que puede generar cáncer o asbestosis y puede llegar a generar la muerte. Se estima que hay más de 20 millones de toneladas de este material en España ¿Qué es el amianto o asbestos?

El asbestos o amianto (Comúnmente conocido en España como uralita por ser la empresa que lo comercializaba) es un mineral muy común en la naturaleza que se ha empleado en gran medida en este último siglo debido a sus prestaciones técnicas: Alta resistencia a roturas, gran capacidad ignífuga y además impermeabilizante. Esto, ligado a su facilidad para encontrarlo en la naturaleza lo convirtió en un material económico, ideal para la construcción en España. Pero se prohibío en 2002 debido a que se demostró que este material podía traer enfermedades mortales.

¿Por qué es un material peligroso a día de hoy?

La fabricación de amianto en España queda comprendido entre 1920 y 2002, lo que ha dejado a miles de viviendas, edificios e incluso colegios con bidónes, bajantes y tejados compuestos por asbestos.El principal problema de este material ocurre cuando este se encuentra en fase de descomposición, lo cual las fibras que libera entran a través de los pulmones y los alvéolos pulmonares, los cuales no pueden disolverlo causando al final una fibrosis pulmonar y por tanto, dañando el aparato circulatorio causando diversas cicatrices. En caso de que esta exposición sea superior a 5 años, puede generar asbestosis, cáncer de pulmón o de laringe.

¿Por qué aún en 2020 sigue habiendo toneladas de amianto en España?

Hay una doble problemática con este material, la primera es que debido a su carácteristicas es bastante caro su eliminación, por la que hay dos maneras de hacerlo: La primera es la vitrificación, que es hacer que el amianto alcance grandes temperaturas y este pueda utilizarse como conglomerado para la construcción. La segunda es su sellado bajo tierra, la cual es la que más se utiliza debido a que es la más económica.

Por ello, al considerarse el asbestos un residuo peligroso, este debe cumplir unos protocolos y unos trámites desde su retirada hasta llevarlo a un vertedero autorizado. Es por esta razón que un particular no puede retirar este material y requiere de una empresa autorizada para la retirada de amianto.

Así nace la primera plataforma exclusiva de amianto en España llamada Gestión del Amianto (GDA).

¿Qué es GDA?

Esta plataforma nace con la intención de eliminar todo este material de la península, para ello, el principal objetivo es unificar al cliente que tiene este material, con la empresa autorizada para ejecutar el trabajo, ya que esta tiene que tener ciertas acreditaciones como es el RERA (Registro de empresas con riesgo de amianto), así como la aprobación de un plan general o único, lo cual es un documento que permite a la empresa indicar cual es su modus operandi y si este cumple con la legislación.

Al tener colaboradores en toda España les permite ofrecer un precio económico al particular ya que les buscan el más cercano al punto donde haya que retirarlo.

Por otro lado indicar, que también han recopilado toda la información técnica de este material y sus curiosidades en la "asbestopedia".

En caso de que necesites una empresa de retirada de amianto, GDA es la solución.

