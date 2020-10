EAE Business School firma un acuerdo de investigación para el Libro Blanco de Reinvención Profesional Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 15:23 h (CET) Los partners de la escuela para este proyecto son AEDRH (Asociación Española de Directores de Recursos Humanos), Cámara de Comercio de España, Catenon Executive Search, CEAJE (Confederación de jóvenes empresarios), Foro Inserta (Fundación ONCE) y ManpowerGroup EAE Business School ha firmado un acuerdo de investigación para la elaboración del Libro Blanco de Reinvención Profesional. Este estudio, tiene como objetivo determinar cuáles son los factores de éxito para la reinvención profesional, a partir de casos reales de profesionales que han reorientado su carrera por sector, función, género, edad, discapacidad, etc.. Todas las instituciones están colaborando en el lanzamiento de una encuesta que a través de cuatro variables: cambio de sector con las mismas funciones, cambio de sector con diferentes funciones, cambio de funciones en el mismo sector y emprendimiento. Las conclusiones permitirán definir las mejores prácticas para la Reinvención Profesional.

“El nuevo entorno va a condicionar radicalmente el mercado de trabajo, impulsando sectores nuevos y destruyendo profesiones tradicionales. Se van a acelerar los procesos de transformación digital y descarbonización, lo que implicará una reconversión de la fuerza laboral. Es el momento de diseñar la hoja de ruta de una transición justa para generar una Empleabilidad Sostenible, explica la directora de investigación del “Work of the Future Centre”, Pilar Llácer.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Work of the future Centre, con el que EAE potencia el eje de empleabilidad gracias al encuentro entre empresas, instituciones y universidades a nivel nacional e internacional para la reflexión, investigación, transferencia del conocimiento y toma de decisiones en relación al Trabajo del Futuro.

Sobre EAE Business School

EAE Business School es una escuela de negocios internacional con una visión de vanguardia e innovadora para abordar los retos del siglo XXI. Más de 80.000 alumnos de más de 100 nacionalidades diferentes se han formado en EAE. Cuenta con un claustro de 500 docentes (35% internacionales) que, en su mayoría, combinan su actividad profesional con la académica. La escuela tiene alianzas internacionales con instituciones de prestigio como Babson College, UCLA o U.C Berkeley en EE.UU.

En su compromiso con el desarrollo profesional de sus alumnos, EAE Business School ha gestionado este año más de 2.000 ofertas de empleo, gracias una red de empresas colaboradoras. Estos datos han permitido que EAE aumente la tasa de inserción de sus estudiantes y el ROI de sus másteres, por lo que ha sido reconocida en los rankings internacionales Bloomberg y QS.

EAE Business School forma parte de Planeta Formación y Universidades, la división de formación de Grupo Planeta. Una red internacional de educación superior que cuenta con veintitrés instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, EEUU y Colombia. Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional y continua

