La Copa del Invocador de los mundiales de League of Legends 2020 se presenta en un estuche de Louis Vuitton

jueves, 29 de octubre de 2020, 14:47 h (CET) La firma francesa lanzó el año pasado dos colecciones cápsula tematizadas sobre el popular videojuego La Copa del Invocador, el trofeo que recibe el equipo ganador del Campeonato Mundial de League of Legends cada año, ha llegado a Shanghái, China, en su estuche de viaje único hecho a medida por Louis Vuitton. Tanto el trofeo como el estuche estarán expuestos para que todo el mundo pueda verlos durante la última partida del Mundial este fin de semana en el Pudong Football Stadium de Shanghái.



El año pasado, Riot Games y Louis Vuitton anunciaron su icónica colaboración en la que esta emblemática marca francesa se asoció con el evento de esports más popular del mundo, el Campeonato Mundial de League of Legends. El estuche hecho a medida de Louis Vuitton, el primero diseñado para un campeonato de esports, se reveló en la Torre Eiffel de París en noviembre de 2019 y cuenta tanto con la artesanía tradicional de Louis Vuitton como con innovadores elementos de alta tecnología inspirados por el universo de League of Legends.

Naz Aletaha, directora de colaboraciones del equipo global de esports y desarrollo de negocios en Riot Games, comenta: "La Copa del Invocador se ha convertido en un icono mundial que simboliza la maestría de los jugadores profesionales que la levantan y la pasión de los millones de fans que han impulsado LoL Esports durante la última década. Louis Vuitton ha ensalzado los trofeos más prestigiosos del mundo deportivo, y nos honra que la Copa del invocador no sea una excepción".

Para celebrar esta colaboración actual, Louis Vuitton ha diseñado el vestuario de K/DA*, las superestrellas del mundo de la música, para sus promociones anteriores al concierto en Shanghái y el de la artista y música Lexie Liu, para su impresionante actuación junto a K/DA en la ceremonia de apertura del Mundial 2020. La marca también acogerá al actor, cantante y modelo chino Dylan Wang en la final del Campeonato Mundial como invitado de honor.



*Formado por Ahri, Akali, Evelynn y Kai'Sa, y su artista invitada: Seraphine.

