El software de RRHH, Kenjo, recauda 5,1M de euros en la mayor ronda de financiación del sector en 2020

jueves, 29 de octubre de 2020, 14:51 h (CET) Kenjo, la empresa de software de recursos humanos hispano-germana, ha recaudado la mayor ronda de financiación en HR Tech en 2020 después de alcanzar con éxito los 5,1 millones de euros. Liderada por Redalpine, un fondo suizo que cuenta con los neobancos N26 o Bnext entre sus empresas participadas, esta ronda de inversión se convierte en la mayor de una compañía de su sector y tamaño en lo que va de año Su objetivo es acelerar el ritmo de innovación y desarrollo de la plataforma, así como afianzar su presencia en Alemania, España y Latinoamérica. Para ello, en esta operación también han participado dos de los principales emprendedores europeos: Julian Teicke, CEO de Wefox Group, y Maximilian Tayenthal, cofundador y CFO de N26. Ambos, directivos de empresas unicornio a nivel europeo.

Para David Padilla, CEO y fundador de Kenjo, “la inversión es una clara validación de la propuesta de valor y modelo de negocio. La inmensa mayoría de proveedores de software de RR. HH. solo están reconstruyendo sistemas antiguos con nuevas tecnologías, reforzando prácticas tradicionales. Esto no es viable para gestionar una fuerza laboral moderna que está cambiando de manera drástica en cuanto a demografía, motivaciones y necesidades".

Gracias a esta moderna plataforma las compañías tienen acceso a una gestión integral de los recursos humanos que permite la automatización del trabajo administrativo, así como fomentar una cultura empresarial sólida, especialmente en un momento en el que la Covid-19 ha popularizado el trabajo en remoto. Esta nueva forma de trabajar ha propiciado la aparición de nuevos retos en cuento al compromiso y satisfacción laboral, la comunicación y cultura corporativa, el rendimiento o la necesidad de patrones de trabajo más flexibles.

Para dar respuesta a estos nuevos factores de la vida laboral, Kenjo ofrece una plataforma de servicios a pequeñas y medianas empresas de hasta 1.000 empleados en Alemania, España y Latinoamérica para potenciar el engagement. Pero eso no es todo. También permite gestionar flujos de trabajo, actualizar información personal y automatizar las tareas administrativas de RR. HH. como pueden ser la gestión de vacaciones y ausencias, control horario de personal de oficina o teletrabajadores, evaluaciones de desempeño o reclutamiento de nuevos empleados.

"Además de todo esto, los empleados de hoy en día también están más interesados en el desarrollo personal y profesional, no solo en su estatus y el salario. Por eso, se consume Kenjo poniendo la experiencia de los empleados en el corazón del producto", apunta Padilla.

La tecnología de RR.HH. como área de inversión

No cabe duda de que la competencia por el talento será cada vez mayor en esta ‘nueva normalidad’. Un hecho que Carlo Egle, gerente de inversiones de Redalpine, empresa que ha liderado esta ronde de financiación, considera clave, ya que “las empresas que ofrezcan una mejor experiencia a sus empleados y apuesten por una cultura única son las que conseguirán atraer y retener a los mejores del mercado”.

Precisamente, eso es lo que pretende Kenjo. Poner a disposición de las empresas una herramienta que permita a los empleados tener mayor control sobre su desarrollo personal y profesional, flexibilidad para trabajar en remoto y seguir conectado con la empresa y con sus compañeros.

De este modo, esta plataforma de recursos humanos permite a las empresas encontrar, atraer, retener y, lo que es más importante, ayudar a desarrollar el talento de los mejores empleados.

“La mejor parte es que los trabajadores pueden llevar Kenjo con ellos donde quiera que vayan. Ponemos a los empleados en el centro de la estrategia del departamento de recursos humanos para convertirnos en el proveedor número uno de tecnología de esta área. Y es que, la propuesta de valor se centra en la productividad, el compromiso, la experiencia y la retención de los empleados. En definitiva, va mucho más allá de la eficiencia de procesos”, explica Padilla.

