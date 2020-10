La capacidad de ahorro de los españoles en activo aumenta durante la pandemia, según Micappital Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 14:23 h (CET) Según una encuesta realizada a 300 clientes de Micappital que han mantenido su empleo, el 62% reconoce haber gastado menos de lo habitual durante este periodo. De ese porcentaje, un 44% ha invertido el importe no gastado para aprovechar las oportunidades de los mercados, y un 39% ha preferido mantenerlo en el banco para poder hacer frente a imprevistos Las restricciones de movilidad y de reunión impuestas en los últimos meses para tratar de frenar el avance de la pandemia del COVID-19, así como el miedo al contagio, están provocando un aumento de la capacidad de ahorro de los españoles que han conservado su puesto de trabajo. Así se desprende de un sondeo llevado a cabo con motivo del Día Mundial del Ahorro por Micappital, fintech de asesoramiento financiero independiente que diseña planes de inversión a medida para pequeños y medianos ahorradores.

A partir de una encuesta realizada a 300 de sus más de 1.400 clientes que se han mantenido en activo durante este periodo, la compañía afirma que el 62% de ellos reconoce haber gastado menos de lo habitual desde el pasado mes de marzo, frente a un 38% que no ha percibido una reducción de su gasto ordinario.

De ese 62% que ha reducido su nivel de gastos, el 83% asegura haber dedicado al ahorro el importe no utilizado, mientras que el 17% restante lo ha empleado en la adquisición de otros bienes o en la realización de otro tipo de actividades no habituales. Entre los ahorradores, un 44% ha decidido invertir parte de ese dinero, aprovechando la tendencia a la baja de los mercados financieros, y un 39% ha preferido mantenerlo en el banco en previsión de lo que pueda suceder en los próximos meses.

"Con la actual situación de incertidumbre, los ahorradores se debaten entre la necesidad de contar con un colchón económico que, ahora más que nunca, puedan tener disponible para utilizarlo si es necesario, o aprovechar las oportunidades que ofrecen en este momento los mercados, ya que la bajada de las bolsas está permitiendo a muchos inversores posicionar mejor sus inversiones y a precios más bajos de lo habitual", explica Miguel Camiña, CEO y cofundador de Micappital.

En este sentido, la fintech registró en los meses de marzo y abril sus propios récords de captación de nuevos inversores, y más del 60% de sus clientes realizaron aportaciones extraordinarias a sus carteras durante ese periodo. La compañía cifra en 150 euros la aportación media mensual que, de forma automatizada, realizan sus clientes a sus carteras.

En lo que respecta al 38% de los encuestados que no han percibido una reducción del gasto durante los meses de pandemia, el 56% asegura haber destinado ese dinero a la adquisición de productos online y de ocio digital, mientras que el 44% restante afirma haberlo empleado principalmente en hacer la compra y en servicios de comida a domicilio o de restauración.

