El Cava Stars de Perelada se sube al podio de los Decanter World Wine Awards con medalla de oro y 95 puntos

Desde hace 17 años, un jurado compuesto por expertos del vino, entre ellos algunos Masters of Wine y Master Sommeliers, se reúnen en Londres convocados por la prestigiosa revista Decanter para catar y elegir los mejores vinos del mundo en su categoría. En este marco, el cava Perelada Stars Brut Nature Reserva 2016 ha logrado Medalla de Oro, y ha obtenido una calificación de 95 puntos que corresponde a un "vino excelente, muy complejo y con mucho carácter" tal y como afirma la organización.

Stars se caracteriza por su coupage especial que se realiza a partir de vinos de Xarel·lo, Parellada y Macabeu cultivadas en la parte alta del área vitivinícola del Penedès. Esta zona, caracterizada por su suelo calcáreo y una altitud superior a los 400 metros sobre el nivel del mar, permite, «la elaboración de un cava con más cuerpo y una potencia más marcada, tanto en nariz como en boca».

Elaborado con las variedades Xarel·lo (60%), Parellada (25%) y Chardonnay (15%), este cava muestra un color amarillo pálido con ligeros tonos verdosos. Es límpido y brillante. Abundante desprendimiento de finas burbujas. Aroma limpio y afrutado, con un ligero tono de crianza. Muy expresivo. Sabor a fruta madura con un ligero final de frutos secos. Buen equilibrio, largo, sabroso y potente en boca.

Con una imagen inspirada en los estrellados cielos nocturnos de los meses de verano, Stars Brut Reserva es un tributo a todos los artistas que año tras año actúan en el festival que el Castillo de Perelada organiza cada verano desde 1987. Recordar los carteles de las diferentes ediciones equivale a repasar los nombres más importantes de la música, la danza y las artes escénicas de las últimas décadas: Montserrat Caballé, Rudolf Nureyev, Paco de Lucía, John Malkovich, Chucho Valdés, Joan Manuel Serrat, Yehudi Menuhin, Alfredo Krauss, Joaquín Cortés, Maya Plisetskaya, Plácido Domingo, Josep Carreras, Mstislav Rostropovitx, Zubin Mehta…

