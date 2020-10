YoBingo.es acerca a sus jugadores una experiencia online, entretenida y responsable llena de novedades

La plataforma de bingo online ha rediseñado su versión web, permitiendo que sus usuarios tengan acceso al chat y que así puedan seguir conectados con la extensa comunidad de participantes. Además de premiar a los nuevos usuarios registrados, éstos también podrán acceder a las ruletas de premios que YoBingo.es ofrece. Asimismo, la compañía recuerda que el juego entretenido y divertido siempre es posible siempre y cuando vaya de la mano de la responsabilidad Con el objetivo de que los jugadores de YoBingo.es puedan seguir disfrutando de una experiencia divertida y segura, la plataforma de bingo online ha querido deleitar a su comunidad con increíbles novedades y grandes sorpresas. Así, la compañía pretende que éstos puedan seguir interactuando y chateando entre ellos mientras compiten por hacerse con sus especiales premios.

En esta línea, YoBingo.es ha decidido renovar y optimizar el diseño de su versión móvil, cambiando así el look que su comunidad conocía hasta ahora. Su nuevo diseño ofrece a sus usuarios una experiencia mucho más rápida y fácil, permitiendo así que éstos puedan disfrutar aún más de los juegos de la plataforma. Entre sus novedades, destaca el hecho que YoBingo.es ha incorporado el clásico chat de las salas de bingo online y que permite que el usuario pueda interactuar con gente de todas partes de España desde el móvil. Además, han incorporado la nueva sección “Mis juegos” en el que el usuario podrá tener a mano los últimos juegos en los que ha entrado, mejorando la accesibilidad a éstos.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, YoBingo.es ha querido celebrar este hecho con sus usuarios, sorteando diferentes premios como un iPhone SE. Para ello, los moderadores de cada chat irán dando pistas en el chat y en redes sociales, teniendo que adivinar los los usuarios de qué se trata.

Pero las buenas noticias no acaban aquí. Los jugadores de la plataforma podrán tentar a la suerte y recibir grandes premios. Para ello, YoBingo.es ha activado sus ruletas de premios “Todos somos ganadores” en la que ofrece a su comunidad diferentes premios dentro de la plataforma. De igual manera, para aquellos que aún no conocen YoBingo.es y desean unirse a su comunidad de jugadores, no hay mejor momento que este. Así pues, la plataforma ha decidido dar la bienvenida a sus nuevos usuarios regalándoles un bono de 5€.

Comprometidos por un juego responsable

Desde su llegada a España, YoBingo.es ha apostado porque el juego divertido y entretenido vaya siempre de la mano de la responsabilidad y el bienestar de su comunidad. Así, la plataforma considera que, aunque el juego es una forma de entretenimiento, siempre debe ser una actividad divertida y relajada.

Comprometidos con el bienestar de sus jugadores, la compañía pone a disposición de éstos múltiples herramientas que ayudarán a mantener el control del juego para que así todos puedan disfrutar de sus servicios de una manera responsable. Además, para garantizar la seguridad de sus jugadores, la plataforma ha incluido a PayPal como método de pago para garantizar que las retiradas y depósito de dinero sean más rápidas, cómodas y seguras.

Por otro lado, las salas de chat de YoBingo.es están moderadas por un administrador, que vela en todo momento por el correcto funcionamiento de las salas. Los moderadores están a disposición del usuario para ayudarle con cualquier duda o problema que surja, además de crear siempre un ambiente agradable y divertido en los chats y salas de juego.